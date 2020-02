Lisandra Silva cambió su aspecto para sesión de fotos familiar

15:45 La modelo estrenó look en imágenes con su avanzado embarazo y junto a su novio Raúl Peralta.

Lisandra Silva realizó una sesión de fotos para mostrar su embarazo, pero en esta ocasión junto a su pareja, y padre de su hijo Noah, Raúl Peralta.

En las imágenes para la revista Velvet Silva muestra un look con dreadlocks en toda su cabeza.

“Yo soy cubana pero mis orígenes están divididos. Mi familia tiene sangre africana y sangre española. Amo la unión entre las razas y entre los pueblos y quise hacerle un homenaje a mis ancestros. Tengo una gran admiración por su tradición, su música y cultura”, dijo a la revista.

“Durante la sesión de fotos llegó Raúl e hicimos una imagen que me fascinó. Me hacía mucha ilusión que estuviéramos los tres en la foto. Me recordó la película Avatar, donde la conexión con la familia y la naturaleza es lo único y primordial”, agregó la modelo.