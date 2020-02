Joaquín Lavín y Francisco Vidal reaccionaron a las imitaciones de Kramer

Con un peak de sintonía y entre los aplausos del público, Stefan Kramer se presentó en la primera noche del Festival de Viña con una rutina basada en el estallido social. El comediante incluyó la imitación a una serie de personajes, incluyendo al alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín y al ex ministro Francisco Vidal.

Fue en el matinal Bienvenidos donde ambos comentaron la intervención. "Yo lo estaba viendo, la verdad es que me maté de la risa. Según mis hijos, que me escribían por WhatsApp, me decían ‘papá, te imita igual’. Yo siento que a Francisco Vidal lo hizo igual. Por lo menos nos reímos muchos. Además que a esta altura es un honor que te imite Kramer", aseguró Lavín.

Consultado en la misma línea, Vidal aseguró que no estaba siguiendo la rutina en ese momento. "yo estaba durmiendo. Caché que estaba imitando a Lavín. Entonces, medio somnoliento, caché que me estaba imitando a mí pero no lo miraba. Pero ahora lo acabo de ver y efectivamente me imita bien", replicó.

Asimismo, ambos reflexionaron sobre el contexto, precisando que Kramer "dijo todo lo que quería decir. Pasó por todos, desde el Presidente a Pikachu. Tenía un contenido profundo y lo trató muy bien. Estamos hablando de humor, hay que reírse", concluyó Lavín.