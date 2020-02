Fiscal Guerra: “No se ha creado en Chile el delito de primera línea”

12:12 El fiscal Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, aseguró que el Ministerio Público no actúa con desidia frente a este grupo y señaló que se ha creado una “polémica artificial”. También criticó la falta de carabineros en los estadios: “¿cuánta gente se detuvo en el Monumental? Se detuvo poquita gente”.

“Lo que se conoce como primera línea que son grupos de personas que encabezan la defensa, por decirlo de algún modo, o la oposición al actuar de la fuerza policial, nosotros como grupo organizado constituido como tal, no tenemos… esa conducta por sí misma no es delito”, sostuvo el fiscal metropolitano Oriente, Manuel Guerra, al entrar de lleno en el debate sobre la primera línea.

“Ahora si las personas que forman parte de ese grupo, estando en el lugar agreden a la policía, provocan daños en la vía pública, lanzan bombas molotov o se generan distintos desórdenes, nos encontramos con distintas figuras penales que tenemos el deber de perseguir”, señaló en Radio Universo . “En eso queremos ser muy claros, no se trata de tener una mirada laxa o permisiva, sino que al contrario, respecto de aquellas personas que son detenidas o sindicadas como autores de delitos, nosotros los perseguimos. Lo que pasa es que no tenemos una nomenclatura, no se ha creado en Chile el delito de primera línea o ser parte de un grupo que tiene esa finalidad”.

“Pero sí hemos investigado conductas y hemos detenido personas que cumplen ese rol en la medida que cometan delitos, en la medida que más allá de estar en la primera línea de una protesta, junto con ella impidan que se desarrolle el trabajo de la fuerza pública, provoquen desórdenes… han habido detenidos por desórdenes, las personas han sido perseguidas. Las conductas más graves como agresión a carabineros o lanzar molotov también han sido perseguidas”, agregó. “Así que la polémica es un poco artificial, no es que el Ministerio público tenga una mirada de desidia frente a lo que ocurre en la vía pública. Nos interesa que ojalá las manifestaciones se desarrollen con el mayor grado de libertad, pero también con tranquilidad y seguridad para los que participan en ellas”.

Al momento de analizar el comportamiento de los manifestantes que van en primera línea, Guerra dijo que: “En la medida que se manifieste en una actitud pacífica de personas que se encuentren marchando y encabecen esto, yo no veo ningún problema. Ahora, si esto sirve para proteger el que otros, desde atrás, lancen bombas molotov o le otorguen protección o cobertura, ahí estamos en una situación distinta o si los mismos integrantes de estos grupos se enfrentan a carabineros buscando agredir al policía o impedir que la gente circule por la vía pública y esa apreciación in situ la hace el funcionario policial respectivo”.

“Hemos tenido numerosa cantidad de detenidos de los que se llaman primera línea pero mayoritariamente los que no están en la primera línea suelen ser los más violentos. No entro en calificativo de si son héroes o villanos, cada uno podrá tener su opinión personal, pero nosotros nos vamos a enfocar en aquellos sujetos que cometen delitos (…) por eso es una polémica artificial”, indicó. “Tampoco vemos esto -como se ha querido plantear- como una organización criminal”.

“Si tuviésemos elementos (de organización criminal) sin duda que perseguiríamos dicha organización. Los elementos organizados que hemos detectado son de otra naturaleza, están destinados a cometer delitos pero no los identificaría con quienes cumplen el rol de primera línea. Tenemos otras investigaciones en que existe ciertos niveles de organización pero no lo hemos visto en este grupo en particular”.

Guerra precisó que “el tipo que lanza molotov normalmente queda en prisión preventiva. En la Fiscalía Oriente tenemos sobre 20 personas en prisión preventiva por molovotv y la Centro Norte tiene un grupo aún mayor. Los hechos más graves se dan de Vicuña Mackenna al poniente hacia el hotel Crown Plaza, es el área más álgida”, aseguró.

Agregó que Carabineros ha ido mejorando el trabajo, “aportando pruebas de mejor calidad”. “Lo que sí ocurre es que el desorden público tiene una penalidad baja, la mayoría de las personas no tienen antecedentes, muchas son menores de edad y la personas no va a quedar con prisión preventiva, pero no significa que se dejen de lado esos hechos”.

El fiscal también se refirió a la icónica figura del “pareman” (manifestantes con un disco Pare como escudo) señalando que ellos pueden ser cómplices o encubridores de delitos sólo si participan o colaboran en la ejecución de otros ilícitos, o permiten que otra gente –que ha lanzado una molotov- se cambie de ropa. “El hecho de estar con el disco pare perse no es delito a menos que impida que la fuerza policial actúe porque eso ya es desórden y hay que perseguirlo. Pero si contribuye con su acción a que otros lancen molotov o piedras y maltraten a carabineros, derechamente es colaboración o cooperación que podría ser complicidad o encubrimiento. Hay que verlo caso a caso”, explicó.

“Fue lamentable lo que vimos en el partido entre Colo Colo y Universidad Católica, que era de alta convocatoria, se sabía que teníamos dos barras bravas que se estaban convocando y por lo tanto hay elementos de control de acceso y en el interior en el estadio y es un tema a revisar con Estadio Seguro, en el sentido de que se dispongan los recursos policiales necesarios”, dijo el fiscal regional sobre los últimos hechos graves protagonizados por barristas.

“Tenemos la percepción de que nos faltaron más dispositivos policiales para haber sido más eficaces porque al final tenemos muy pocos detenidos, se generaron hechos de violencia que eran predecibles. La ‘garra blanca’ había emitido comunicaciones a través de sus facciones, le llaman piños, (…) son organizaciones reales que –le aseguro- convocan mucha más gente que cualquier juventud política y que vimos desde el estallido que tenían un rol relevante en el copamiento del espacio público y en la toma al monumento al general Baquedano”.

Consultado si faltaron carabineros en ese partido, respondió: “tengo la impresión que sí. (…) Me parece que nosotros como fiscalía hemos visto que tenemos pocos detenidos, ¿cuánta gente se detuvo en el monumental? Se detuvo poquita gente”. “Aquí faltó mayor previsión para lograr atrapar a estas personas. Primero que nada hay un problema: entraron al estadio con fuegos artificiales, con objetos contundentes, hay consumo de drogas, pareciera ser sencillo entrar y luego en el estadio donde hay cámaras muchos de ellos de buena calidad, no se logra detener a las personas”.

“Más que calificar de bueno o malo el funcionamiento de Estadio Seguro hablo sobre hechos objetivos: tener pocos detenidos a nosotros nos preocupa. Es fundamental ser más asertivos en el trabajo que se realiza tanto en el ingreso como en el desarrollo del espectáculo”, indicó.

“Están alejando a la gente de estadio, ha perdido la convocatoria por acciones violentas de poca gente pero eficaz en su actuar”, advirtió. “A mí me preocupa porque en marzo hay un partido entre Colo Colo y la Universidad de Chile, el de mayor convocatoria en el país, con las dos barras más numerosas y que históricamente tienen enfrentamientos con la fuerza pública relevante. Después viene un partido por las clasificatoria del mundial de Qatar que será de alta”.

“Nosotros esperamos mejorar los niveles de coordinación, no digo que no existan porque existen, pero queremos enfatizar en la necesidad de que los organizadores garanticen importante cantidad de personal para la revisión de que quienes ingresen al estadio y que también que carabineros tenga los recursos suficientes en las inmediaciones del estadio”, agregó.

Dijo que el Ministerio Público está mejor preparado para enfrentar marzo, pero que le “preocupa contar con los recursos policiales necesarios y adecuados para enfrentar la contingencia”.