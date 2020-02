Chofer que ayudó a Alonso Quintero tras ser apuñalado: "Estaba todo ensangrentado"

12:20 "Lo monté en el carro. Arranqué enseguida: me pasé semáforos en rojo, iba tocando la bocina para avisarles a los otros autos que se trataba de una emergencia", contó.

El actor Alonso Quintero denunció en sus redes sociales que el jueves pasado fue apuñalado,debiendo ser trasladado de urgencia a un centro asitencial. El joven de 26 años explicó en su cuenta de Instagram que se encontraba con su polola y fue ayudado por un chofer de la aplicación Beat, Felipe Osorio.

Fue el trabajador quien comentó lo ocurrido cuando trasladó al actor cuando ningún vehículo quería detenerse. "Los amigos lo sacaron del lugar y pedían auxilio, pero ningún auto paraba. Estaba todo ensangrentado, así que lo monté en el carro. Arranqué enseguida: me pasé semáforos en rojo, iba tocando la bocina para avisarles a los otros autos que se trataba de una emergencia", comentó a LUN.

Asimismo, agregó que "en el sector siempre hay taco alrededor de las 4 de la mañana, así que me fui por un lado, me fui por el otro. Incluso tuve que ir contra el tránsito".

Al llegar a la clínica se retiró, pero volvió horas más tarde para saber cómo se encontraba, momento en que se encontró con la polola de Quintero. "Les dije que no había ido a cobrarles, si no a saber del flaco. Les dije que le agradecieran a Dios, porque estaba ahí. Intercambiamos números de teléfono. Ahí me enteré que Alonso era un artista reconocido en Chile",añadió.

Además, contó que también pudo reunirse con el mismo artista. "Hablamos alrededor de dos horas. Cuando llegué a la pieza, Alonso me preguntó: ‘¿Tú quién eres? ¿Eres Felipe?’. Le dije que era un placer. Lo quería abrazar, pero como estaba en la cama no podía. Me agradeció muchas veces".