Tras rutina en Viña concejal UDI planteó retirar figura de Kramer del museo de cera

Diversas reacciones generó la exitosa presentación de Stefan Kramer en el Festival de Viña del Mar. Parte de su rutina ha traído una serie de repercusiones, tanto críticas como aplausos y palabras de apoyo.

A este escenario se sumó la petición del concejal UDI Patricio Bopp, quien planteó retirar la figura del humorista desde el museo de cera de Las Condes.

Todo esto, después de que durante su presentación en la Quinta Vergara, el imitador aludiera al recinto, asegurando: "Con todas las estatuas que se echaron en el estallido, por qué no se echaron esa weá", comentó, generando una ola de risas durante el evento.

No obstante, Bopp no coincidió con sus dichos y según consignó La Segunda planteará este miércoles la medida en el consejo municipal de la comuna. "Si no quiere estar en el museo, deberíamos sacarlo. Se supone que todos los personajes en vida están bajo consentimiento", remató.