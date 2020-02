Polo Ramírez criticó gesto de Mon Laferte con gaviotas: "Quedé un poco desconcertado"

Una serie de reacciones generó la presentación de Mon Laferte en el Festival de Viña, que culminó con un gesto donde precisó que donaría las Gaviotas que recibió por su show.

El hecho fue masivamente comentado en los matinales, incluyendo Bienvenidos, donde Polo Ramírez, criticó la acción de la artista de 36 años.

“Yo también quedé un poco desconcertado, porque sinceramente no entendí cuál es el mensaje que ella está entregando al regalar estas Gaviotas, porque ella incluso dice ‘las devolvería’", comenzó.

“Fueron regaladas por el público, pero parece que ella lee el mensaje que contiene la Gaviota de Plata y la Gaviota de Oro como símbolo de la institución Festival de Viña o de la organización. Pero no es así, es regalado por el público", reiteró.

Incluso, insistió en que "ese regalo que le hace el público no es ofensivo. Pero es mal agradecido, en definitiva, decir ‘no, ¿saben qué? Las voy a regalar porque a mí no me interesa porque no quería venir. Si no quería, ¿para qué vino entonces? Yo quedé desconcertado con el mensaje”", insistió.

Por su parte, Francisco Vidal también intervino en el debate, asegurando que lo entendió. "Con todo lo contradictorio, lo entiendo como una señal. Por ejemplo, les voy a colocar un paralelo: ¿por qué no se hizo la gala? ¿Por qué no se hizo la comida? Porque no es el momento.

Bueno, ella entendió que no era el momento de recibir y llevarse para la casa la Gaviota”, concluyó.