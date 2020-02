Álvaro Elizalde y carta por un acuerdo nacional: "No hubo una absoluta mención a los DD.HH."

El presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, comentó sobre la carta que firmaron 231 figuras de la ex Concertación que llama a un acuerdo nacional en medio de la crisis social que vive Chile. El senador aseguró que no fue invitado a suscribirla y que se cuestiona que en la misiva no hayan mencionado dos temas fundamentales para él.

En conversación con Radio Agricultura se le consultó sobre por qué no figura su nombre ni el de ningún timonel de las colectividades de la ex Nueva Mayoría, Elizalde expresó que "no sé, yo creo que decidieron no invitar a ningún presidente de partido".

También comentó que "me llama la atención" que en la carta no exista "ninguna mención a la opción del Apruebo para el Plebiscito". A su juicio "no es una pregunta secundaria. Si hay un tema para el cual están convocados los chilenos a pronunciarse el 26 de abril es si queremos o no una nueva Constitución".

De esta forma, el parlamentario indicó que le sorprendió que en el documento "no hubo una absoluta mención a los Derechos Humanos, que me parece que es un tema muy de fondo que debiera ser notado como eje central".

"Nosotros creemos que se requieren propuestas sociales de fondo; llamados más o llamados menos no va a cambiar la percepción ciudadana si es que no hay respuestas sociales, con iniciativas que tienen que ser debatidas con celeridad", puntualizó.