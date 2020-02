Fiscalía confirmó presencia de pólvora negra en artefactos que explotaron en inmediaciones de edificio comercial en Vitacura

Durante la tarde de este jueves, un edificio comercial Tánica, ex Transoceánica, ubicado en Avenida Santa María en Vitacura debió ser evacuado, luego de que se registraran dos estallidos en los jardines.

Hasta ahora lo ocurrido se encuentra en investigación, con el fin de determinar quienes fueron los responsables. Según explicó la fiscal Claudia Cañas, "el primer artefacto es una olla a presión y el segundo se trataría de un extintor", añadiendo que detonaron con alrededor de 20 minutos de diferencia.

La fiscal dijo que los dos artefactos fueron colocados, uno debajo de un asiento y el otro en un basurero contiguo, en la zona de áreas verdes del edificio.

En cuanto al daño y la composición, la persecutora precisó que "se trata de la sustancia de Pólvora negra, esta confirmado por personal de GOPE".

Además Cañas dijo que hasta el momento no se han encontrado panfletos y que no se cuenta con adjudicación del hecho. "No hay rastros de panfletos en el sitio del suceso", dijo la fiscal, quien añadió que también se indaga en internet por una posible adjudicación del hecho.

Con ello, replicó que se está indagando el ingreso de una persona al lugar, añadiendo que es materia de investigación si estaba con el rostro cubierto.

Hasta ahora las pericias continuarán realizándose para verificar con exactitud lo ocurrido.