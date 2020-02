Mario Desbordes aseguró que recibe amenazas de muerte "cada cierto tiempo"

El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, contó a Cooperativa que ha recibido amenazas de muerte y que pasa "cada cierto tiempo", de todas formas ha rechazado medidas de protección especiales.

El diputado afirmó que "a mí me llegan amenazas cada cierto rato, amenazas de muerte, y uno está más curtido". "Las he denunciado, la Fiscalía las está investigando, siguen llegando, más a goteras de lo que era al principio", agregó.

El parlamentario, que está de acuerdo con una nueva Constitución, expresó que el Ministerio Público "dispuso medidas de protección, hablé con Carabineros para que no estuvieran destinando vehículos o cosas así en mi casa. No quiero entrar en detalles, pero no tengo protección. Creo que los Carabineros se necesitan en la calle y no acompañándonos a los políticos".

El timonel de RN, comentó que ya ha tomado "algunas medidas de precaución. Esto es lo que está pasando en este clima que va a ir enrareciéndose cada vez más por los polos, por los extremos. De mí no tengo temor, de la familia obviamente que sí. Tengo familia y eso me preocupa".

Desbordes, señaló que recibió en su teléfono personal "un mensaje de texto al WhatsApp de un señor -un teléfono que no conozco- en donde me manda un emoji que es un helicóptero que va botando gente (...) cuando a uno le mandan eso, el que está al otro lado es un loco absoluto, un enajenado".

"Esa gente no nos debe derrotar, esa gente no puede derrotar a la democracia, no puede derrotar a todos los que estamos por un mejor país, no podemos caer de rodillas. La gente que se cambió del 'Apruebo' al 'Rechazo' por la violencia, mi respuesta es: ¿cómo nos van a ganar los violentistas? Esta gente de los dos extremos no quiere nada de lo que estamos planteando en este proceso constituyente, no le gusta este proceso porque o no quieren ningún cambio o porque quiere cambios muy distintos a lo que este proceso constituyente plantea", sostuvo el diputado.