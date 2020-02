Harboe por bombazo en Vitacura: “Tenemos un grupo que no sólo busca asustar, busca causar daño y eventualmente muertes, es una escalada de violencia”

10:30 El senador del PPD, Felipe Harboe, endureció sus críticas a La Moneda: “El gobierno ha actuado de manera muy amateur, sin capacidad de anticipación, de inteligencia, de reacción. Lo que vimos en el Festival de Viña fue un ejemplo de un mal procedimiento policial, ¿cómo no lograron prevenir si era evidente?

“Evidentemente tenemos una escalada de violencia que la autoridad no ha sido capaz de controlar. Aquí lo que se requiere es un trabajo de inteligencia muy agudo para identificar a los autores de este tipo de atentados”, fue la reacción del senador del PPD y presidente de la comisión de seguridad, Felipe Harboe, frente al atentado ocurrido ayer en el edificio Transánica. “Por suerte no hubo heridos pero pudo generar un impacto muy complejo, ahí funciona un café (…) Hay que ser muy cuidadoso, se requiere que el gobierno y las agencias de inteligencia hagan trabajo exhaustivo porque lo de hoy fue un atentado frustrado, mañana puede no serlo y eso es muy muy complicado”.

“Estamos en momento muy complejo, hay un grupo articulado generando hechos de violencia que pone en riesgo la democracia, desafiando a la autoridad y como contrapartida tenemos un Estado que ha demostrado una incapacidad bastante alta de poder controlar la seguridad. Cuando se instala la sensación de que seguridad y orden público son sinónimo de violación de DDHH tenemos un problema grave. En otros países la seguridad y el orden público son claramente compatibles con los derechos fundamentales, ¿por qué aquí no está ocurriendo? Y por eso hemos planteado un profunda reforma a la institución policial“, dijo en entrevista con Radio Universo

“Tenemos un movimiento, un grupo de personas completamente intolerantes que está reivindicando la violencia como una forma de cambios sociales y eso es muy delicado. Hay quienes sino la legitiman, por lo menos no la condenan y eso es muy complicado porque cuando la violencia se instala como forma de reivindicación, se empieza a legitimar y eso es muy delicado. Chile está viviendo momentos muy complejos y por eso el llamado a la condena a la violencia”, agregó.

Harboe reclamó que es necesario “que el Estado en su conjunto, el gobierno, las policías, reaccionen adecuadamente para identificar a las personas. Si nos acostumbramos a la impunidad frente a hechos de esta naturaleza el incentivo es perverso. (…) Las democracias necesiten trabajos de inteligencia y seguridad eficientes y autoridades que en vez de hablar, hagan”.

“Las policías son profesionales y los profesionales saben hacer su trabajo, más allá de las presiones”, dijo sobre el actuar de la policía en medio de la falta de condena de la violencia de algunos sectores. “Yo he observado con mucha preocupación que frente a ataques arteros de violentistas que tienen a un carabinero acorralado en el suelo, por qué no se usa el arma de fuego, no quiero decir al cuerpo pero perdón, profesionalmente los protocolos de uso de fuerza establecen determinados de gravedad que justifican o no el arma de fuego”.

El senador también dijo que “a los violentista les da lo mismo lo que digan los políticos, acá hay un grupo de violentistas que cualquiera que sea la reivindicación irán al choque y les da lo mismo que los políticos la condenen o no, (…) pero el responsable es uno: el Estado de Chile, el gobierno y las policías”.

Acusa “una especie de ‘sacarse el pillo’ del gobierno, es que ‘si ustedes no la condenan sigue la violencia’. No señores. El gobierno ha actuado de manera muy amateur, sin capacidad de anticipación, de inteligencia, de reacción. Lo que vimos en el Festival de Viña fue un ejemplo de un mal procedimiento policial, ¿cómo no lograron prevenir si era evidente? Todos hablaban que tendríamos situación de violencia, el desastre fue enorme (…) El gobierno está intentando una especie de socialización de las culpas, cuando la responsabilidad es del gobierno, son los encargados por norma”.

Harboe dijo que la Agencia de Inteligencia (ANI) está debilitada, destruida, politizada.

Sobre la figura del ministro de Interior, Gonzalo Blumel, dijo que “lo veo con hartas ganas de hacer cosas, pero las ganas no son suficiente. Se requiere experiencia, capacidad y equipos y el gobierno no cuenta con esos elementos. El ministro pone todo su esfuerzo, es mucho más dialogante y menos arrogante que Chadwick, pero así y todo mi impresión es que se requiere mucho más”.

Sobre el atentado en Vitacura ocurrido ayer, Harboe dijo que –tal como dijo el intendente Felipe Guevara- “son de baja ocurrencia pero no por eso le resta gravedad. Vea usted lo que le pasó a Oscar Landerretche, al ex ministro Rodrigo Hinzpeter, mi percepción es que tenemos un grupo que ya no sólo busca asustar, busca causar daño y eventualmente muertes. Y eso es un problema porque es una escalada de violencia o de representación de violencia en el accionar de gente que pone artefactos explosivos”.

“Requiere un trabaja de inteligencia y si el gobierno considera que no tiene las capacidades en Chile, que pida asesoría, si al final del día lo que está en juego es la paz y la tranquilidad y nosotros vamos a aportar a la paz y a la tranquilidad, pero el que tiene que hacer su trabajo es el gobierno”.