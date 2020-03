Swett y el proceso constituyente: “Se necesita una nueva Constitución, no tengo duda”

“Es de dulce y de agraz, la evaluación no la debe hacer uno, yo he sido profesor y sé que siempre la evaluación la tiene que hacer otro”, dijo esta mañana el presidente de la CPC, Alfonso Swett, al hacer un balance sobre su gestión que termina en 11 días más.

Ante la consulta de cómo deja el cargo frente al cambio de escenario que significó el estallido social y el debate que gatilló sobre el modelo económico, dijo: “Me gustaría responder con algunas preguntas: ¿qué tiene que ver la quema de monumentos nacionales, de museos, de iglesias con el modelo económico? No lo logro entender, aquí hay mucho más que eso. Si uno dijera que esto está centrado en el modelo económico, no deberíamos ver (como se) tratar de atentar o enlodar a un héroe patrio como Arturo Prat, quemar el museo de Violeta Parra, yo creo que lo que tenemos es un estallido social que tiene que ver más con demandas muy válidas, con educación, con salud, con pensiones con salarios y lo que hay que hacer es ocuparnos de eso con profundidad. Creo que la gente más que un malestar ideológico de modelos, tiene complejidades para enfrentar su día a día, tengo una visión más pragmática de lo que hay que hacer, que ideológica de lo que hay que resistir”,

“Esto fue una sorpresa para todos. Es una sorpresa como estalla, pero no en las causas. Hay que diferenciar el estallido de las causas. Yo creo que se nos olvidó sumar. Cuando uno veía que había problema con el CAE, después con la empleabilidad de carreras universitarias y costaba encontrar trabajo y muchos profesionales terminaban manejando un Uber”, dijo en Radio Universo. “También veíamos temas de pensiones, de transportes, del salario mínimo. Veíamos todo por separado pero cuando uno los suma, tenemos un joven que el papá ha estado ausente, que la mamá gana el salario mínimo, que se gasta cuatro horas en el transporte público, que con esfuerzo pagan los estudios del hijo que luego no puede ejercer su carrera y tienen que financiar a la abuela que vive con ellos que la pensión no le alcanza para los remedios. Cuando uno no suma no pone en el centro a la persona”.

“Cuando nosotros en medio del estallido llamamos a ocuparnos de los salarios mínimos, hablé con muchos empresarios para ir subiendo los ingresos y se montó toda una campaña de ingresos no inferiores a los $ 500 mil en las grandes empresas y qué pasó ahí, cuando llegamos al foro de empleadores y trabajadores, donde están las pymes, nos dijeron esto de los $ 500 mil es una medida de concentración económica lo que pasa es que nosotros no podemos pagar, ustedes sí, nos vamos a tener que ir para la casa y ustedes se van a quedar con nuestros mercados. Entonces tuvimos que hacerlo con mucho cuidado, más en silencio, no presionar para que fuera una política pública. Es un tema complejo, yo creo que los mercados necesitan muchos actores, la gente quiere soluciones reales, trato digno, más ética y esas cosas son más profundas que una frase”, dijo en referencia a los 15 años que cumple la frase de Felipe Lamarca que dijo el 2005: “Chile no va a cambiar mientras los empresarios no suelten la Teta”.

Agregó que “así como miran la frase de Lamarca, si miran lo que nosotros insistimos un año antes del estallido, cuando el gobierno hablaba de crecimiento, cuál era nuestra respuesta: ojo con los salarios que está creciendo poco, eso está. Nosotros veníamos expresando una preocupación de que el crecimiento se estaba desconectado del incremento de los salarios que subían apenas 1% real”.

“Creo que al final la gente quiere soluciones y básicamente lo que ocurrió el 2018 tiene que ver con lo que ocurrió en octubre, es la gente vio la económica crecer pero no vio su vida mejorar”, sostuvo.

“Yo por convicción creo que se necesita una nueva constitución, no tengo duda” dijo sobre el proceso constituyente aunque se negó a confirmar si está por el Apruebo. “Mientras sea representante de un sector donde hay miradas distintas debo representarlo, (…) pero terminando mi periodo voy a dar mi opinión súper clara”.

“En la vida uno tiene que tener mucha coherencia y humildad, y ha sido coherente con una mirada larga”, agregó. Sobre por qué cree que Chile necesita una nueva Constitución, respondió que: “todas las constituciones tienen que tener legitimidad, eso es súper importante. Lo segundo, cuando uno dice una nueva Constitución quiero decir una mejor Constitución, el mundo ha evolucionado, la sociedad ha evolucionado y las constituciones también tienen que evolucionar de manera positiva”.

“Es un año difícil sin lugar a dudas” partió señalando sobre la coyuntura económica.

Dijo que no cree que se llegue a marzo con un desempleo de 10%. “Estas proyecciones que hizo el Banco Central yo no creo que se vayan a dar (…) creo que no vamos a superar el 8%”.

Sobre el coronavirus, dijo que le sorprenden como éste ha impactado a la economía mundial y que la chilena es una de las que más se podría afectar. “Llevamos 3.000 muertes en 8 semanas. Si uno lo compara con el Saers esto es tres veces más que es eso en términos de muerte, y en el 25% del tiempo”.

Apuntó a la caída de las bolsas del mundo que han caído desde el 19 de febrero un 14%. “Hay un desplome bursátil tremendo” dijo y destacó las correcciones de crecimiento del mundo. “Esas correcciones no las veía desde el 2008, esto tiene un efecto importante”.

Esta situación sumada al efecto en el dólar, por efecto interno y externo, indicó, que: “Los efectos del coronavirus es un muy complejo, más los efectos del coronavirus, veo un 2020 difícil”.

Frente al Imacec de 1,5%, señaló que “sin lugar a dudas nos aleja, ya nos alejó enero del riesgo de una recesión. Técnicamente no hay recesión a marzo”.