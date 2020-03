Padre de Gabriela Alcaíno tras dichos de Piñera: "Es no escuchar, es no entender que acá la culpa no es de la mujer"

Fabian Alcaino se refirió a los dichos del presidente de Sebastián Piñera en marco de la promulgación de la Ley Gabriela.

Pues el mandatario aseguró a veces no es solamente la voluntad de los hombres de abusar, sino que también la posición de las mujeres de ser abusadas”.

Alcaíno conversó con Radio Cooperativa y expresó que “son palabras bastante desafortunadas, porque es no escuchar, es no entender que acá la culpa no es de la mujer”.

El feminicida de su hija también asesinó a su pareja, madre de Gabriela.

“Desafortunadamente, este tipo de hombres (los maltratadores) tienen una mezcla súper letal de inteligencia y habilidad para envolver y disminuir a una mujer, pero la culpa nunca va a ser de la mujer en estos casos“,finalizó.