Jacqueline van Rysselberghe llamó a "que se acelere el tranco" para despachar proyecto de reforma previsional

16:47 "No se logra entender por qué no quieren avanzar", dijo la presidenta de la UDI, cuestionando a la oposición.

Jacqueline van Rysselberghe, senadora y presidenta de la UDI, abordó la necesidad de que en marzo se despache el proyecto de reforma previsional. Y es que, desde varios sectores de la oposición han planteado su negativa al proceso, asegurando que no sería posible que ocurriera en marzo.

Por lo mismo, la parlamentaria pidió "que se acelere el tranco. (...) Nosotros creemos que es importante que ojalá el próximo año podamos estar pagando el aumento de pensiones a más de 800 mil personas que hoy día tienen pensiones bajas; reconocidamente por todos los sectores", comenzó, según consignó Cooperativa.

En este sentido, replicó que "no se logra entender por qué no quieren avanzar, por qué el presidente de la Comisión de Trabajo del Senado (Letelier) no quiere avanzar y dice que se demorará meses en poder avanzar", replicó.