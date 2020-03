Swett aclaró sus dichos por plebiscito y aseguró que “no se puede ni se debe” que la CPC “tenga una posición”

El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Alfonso Swett, aclaró durante este martes sus dichos sobre el proceso constituyente, luego de que asegurara que no tienen “dudad” de que “se necesita una nueva Constitución”.

En este sentido, precisó que se trató de una postura personal. “Claramente no se puede en este escenario, y entendiendo también que en mi sector hay gente tanto por el 'Rechazo' como por la aprobación, no se puede ni se debe en estas circunstancias que la CPC, como institución, tenga una posición con respecto a esto, no le corresponde, es una asociación gremial”, precisó, según consignó Cooperativa.

Asimismo, Swett replicó que “lo que sí nos corresponde es ocuparnos de los contenidos, ocuparnos de ser parte de la solución de las demandas sociales legítimas. (…) Yo he insistido en una agenda económica también, que nos permita una recuperación económica, porque si no tenemos crecimiento ni inversión, no tenemos buenos empleos, no tenemos buenas remuneraciones, y no tenemos financiamiento para una política social que requiere hacerse cargo de las demandas sociales", concluyó.

Sus palabras llegan después de los cuestionamientos de la ex ministra de Educación, Marcela Cubillos, quien emplazó a Swett por mostrarse a favor de una nueva Constitución.

"Me imagino que si gana el 'Apruebo' y hay que escribir una Constitución desde cero, estarás dispuesto a dejarlo todo para ser candidato a la convención constituyente y escribir esa 'nueva Constitución' a la que hoy aspiras ¿o esa 'pega' la tendrán que hacer otros?", lo emplazó a través de Twitter.