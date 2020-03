[VIDEO] Hija de Dino Gordillo por juicio contra hombre que habría intentado violarla: "Luché por mi vida hasta escapar"

Catalina Vega, hija del humorista chileno Dino Gordillo, compartió un video en el instagram de @noticiasfeminismocl, donde contó cómo ha sido el proceso que ha vivido después de que un taxista le robara y abusara sexualmente de ella en 2017.

Sus declaraciones se dan en el marco del juicio oral que comenzó este miércoles en contra del imputado, en el 2° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. Por lo mismo, buscaba hacer un llamado a otras mujeres para que la acompañen en la jornada.

“El 29 de noviembre de 2017 tomé un taxi en Bellavista para ir a mi casa. El taxista me secuestró, me llevó a un peladero. Abusó sexualmente, me intentó violar brutalmente”, comenzó diciendo la joven de 31 años.

"Luché por mi vida hasta escapar. Gracias al GPS de mi celular que se robó, la PDI llegó a él logró detenerlo", añadió.





El acusado arriesga hasta a 13 años de cárcel.