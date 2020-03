Palacios desmintió a Hasbún y dijo que ex diputado sí realizó gestiones por empresa de contratista

El ministro de Economía, Lucas Palacios, en su declaración por la indagatoria de presuntas coimas y tráfico de influencias al interior del MOP, contradijo la versión que ha entregado el ex diputado de la UDI, Gustavo Hasbún, e indicó que el ex parlamentario sí realizó gestiones a favor de la empresa del ex contratista, Bruno Fulgeri, informó La Tercera.

Según la publicación, el secretario de Estado en su testimonio, dijo que sí se reunió con Fulgeri, en una cita agendada por ley de lobby, en la que el empresario le expuso que su firma estaba siendo suspendida del registro de contratistas del MOP. Dijo además que recibió posteriores mensajes de Fulgeri solicitándole colaboración con el tema, a lo que respondió que “no correspondía, pues mi rol es que los procesos se cumplan”.

Sobre Hasbún, Palacios, quien se desempeñaba como subsecretario de OO.PP., dijo que le envió mensajes por Whatsapp pidiéndole una apelación asociada al levantamiento de la suspensión de la empresa SYGC “que posteriormente reparé que se trataba de la misma empresa de Fulgeri”. El ex diputado, según declaró el ministro, le dijo que había comprado el 50% de la empresa.

Palacios también dijo que en una conversación con Hasbún, le dijo que había existido una reunión con la empresa, en la que se le habían solicitado algunos papeles, y que el ex parlamentario le pidió saber cuál era la información requerida, para pedir que la mandaran correctamente.

El ministro de Economía también descartó pagos o transderencias de dinero desde Hasbún o Fulgeri y, sobre su relación con el ex parlamentario, dijo que “lo conozco por ser un exdiputado de la UDI, partido al cual yo pertenezco. Nunca tuve relación directa con él”.