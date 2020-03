Fran García Huidobro generó polémica tras revelar que Daniella Chávez "amenazó con renunciar" a "Bailando por un Sueño"

“Mis bellos seguidores. Me siento un poco triste, siento que matarse en el #bailandoporunsueño no vale la pena. Hay un jurado que solo vota por amistades, porque tiene la misma profesión ( actores) por lastima, por nacionalidad (argentinos). Injusto lo que está pasando! No quiero +”.

Este fue el mensaje de Twitter, con el que Daniella Chávez demostró su molestia con el jurado de "Bailando por un Sueño". La modelo demostró su desacuerdo con la calificación que obtuvo en el espacio.

Tras esto, el mismo conductor del programa, Martín Cárcamo, consultó durante el programa a los jueces sobre esta molestia, la que también se sumaría a la de otros participantes.

Fue Francisca García Huidobro quien tomó la palabras y reveló que fue tal la incomodidad de Daniella Chávez que habría demostrado su intención de abandonar el espacio.

"Durante muchos años armaron polémicas conmigo para ir a Primer Plano los viernes. Y Primer Plano ya no existe. Se acabó. Conmigo… Y quiero decir una cosa. Yo soy actriz, pero el que le puso nota por ser actor no fui yo…”, comenzó, agregando que incluso "yo he evaluado a mi mejor amigo, en un programa de baile, con pésimas notas cuando bailaba mal”.

En medio de la discusión donde también intervinieron los demás integrantes del jurado, la ex Primer Plano lanzó un dardo a Cárcamo: "¿Por qué no cuenta que Daniella Chávez renunció y hubo que convencerla para que se quedara?”.

Ante un anonadado conductor, García Huidobro siguió: "Daniella Chávez amenazó con renunciar… Sí, yo tengo informantes en todas partes”, remató.

A tal escaló la situación que intervino el productor, asegurando que si bien existe un contrato de confidencialidad "se plantearon varios términos. Hay un disgusto con el jurado, pero estamos en conversaciones de ella".