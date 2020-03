Cami: “El feminismo ha hecho que no me sienta tan sola”

A través de sus redes sociales y sobre el escenario, con el pañuelo verde amarrado al pedestal de su micrófono en cada uno de sus conciertos, Cami ha tomado la bandera del feminismo y la ha hecho propia.

La artista nacional de 23 años hoy lanza la segunda parte de su disco “Monstruo”, un álbum que ella misma define como “muy intenso, con mucho folclor y con mucha garra” y que espera que dé “hartas frases bien potentes, bien feministas y que la gente se pueda sentir identificada”.

De “Monstruo (Pt.2)” ya había adelantado “Funeral”. “Que bonita estoy, sin necesidad de que me lo digas”, dice la letra de la canción. Algo que Cami, dice, que vive cotidianamente en una industria que califica como “cruel”.

Su disco llega justo previo al fin de semana del Día de la Mujer. Y, aunque fue una coincidencia, confiesa que es algo que la entusiasma. “Estoy muy emocionada con este domingo”, dice, y cuenta a hoyxhoy que va a ir a la marcha convocada para este 8 de marzo junto a su mamá y a todas sus amigas, y que incluso se mandó a hacer una polera que dice “por ti, por mí y por todas mis compañeras”.

Estoy de acuerdo. Apruebo muchas cosas, dentro de ellas apruebo esto, que nosotras nos queramos sentir seguras, que sea un día de nosotras, para nosotras, con nosotras de personaje principal. Creo en el día que tengamos la confianza para decir “sí, vayan a la marcha”, que lo vamos a decir, pero por ahora creo que la gran mayoría de nosotras estamos de acuerdo en que necesitamos un espacio para nosotras solas y sentirnos seguras.

El feminismo ha hecho que no me sienta tan sola, la verdad. Hay momentos donde es súper frustrante, especialmente en esta industria que es como un poco cruel. He crecido siempre siendo parte de un sistema muy machista y he visto el machismo desde muy pequeña; entonces el feminismo fue como una luz de esperanza en conductas que yo tenía como normalizadas pero que me afectaban muchísimo y que me hacían mucho daño. Hizo que abriera los ojos respecto a cómo me relaciono tanto en mis relaciones de pareja, como en mi vida con mis pares, con mis colegas, con las mujeres que me rodean.

“Gracias a todas las mujeres que han hecho que no me sienta tan sola en este mundo tan raro”, publicó la cantautora hace poco en sus redes sociales. Un mensaje dirigido a sus colegas de la música que fue respondido por una de sus más cercanas, Princesa Alba, que escribió: “Tú a mi bella, me has regalado consejos y apoyo cuando me he sentido sola en esta industria”.

“Creo que mi generación -que es la misma de la Trini (Princesa Alba)-, a pesar de que somos las más chicas de la industria local, somos las que venimos con esto como de una manera más fresca. Y por eso mismo siento tan importante que todas nos vayamos subiendo a este maravilloso carro que hace que nos sintamos seguras, que sintamos que estamos para la otra”, comenta.

-¿Cómo has vivenciado el machismo en la industria de la música?

Uf, tengo una lista igual un poco larga, pero como el top tres, la presión constante por no satisfacer las necesidades visuales de otras personas, esa presión de nunca ser suficiente. Es triste porque a los hombres no les ponen esa presión, a nosotras sí y es frustrante y es agotador. La diferencia salarial evidente que hay, que es algo por lo que nosotros como equipo hemos luchado, no solamente por mí, sino para marcar un precedente para otras artistas chilenas para que también lo puedan hacer y no tengan miedo de pelear por lo que es justo. El que si nosotras nos comportamos como líderes, se nos llama mandonas o histéricas pero si un hombre actúa así es un líder. “Aquí estoy” también relata un poco eso, cuando digo “vengo de la junta de argumentos malos pa callarme”, es porque justamente he estado en reuniones donde ha sido fuerte el tener que enfrentarme a ciertos prejuicios respecto al liderazgo que tiene una mujer.

Desde que comenzó su tour “Monstruo”, Cami ha colgado el pañuelo verde, que simboliza el apoyo al aborto libre, en su micrófono. Y ha visto un efecto: “Es bacán porque ahora venden el pañuelo verde los vendedores que están afuera de los conciertos y es tan bonito”. Por eso adelanta que lo llevará a su debut en Lollapalooza, el 27 de marzo.