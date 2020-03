Magistrados aseguran que ley no les impone dejar en prisión preventiva a personas de la “primera línea”

Tras las críticas del gobierno por dejar en libertad a 43 de los 44 detenidos acusados de pertenecer a la “primera línea” en las manifestaciones del estallido social, la presidenta de la Asociación de Magistrados, Soledad Piñeiro, aseguró en entrevista en Cooperativa , que la “ley no nos impone” dejar en prisión preventiva a los imputados.

Parte de las críticas del Ejecutivo era que sólo una persona quedó con prisión preventiva y 27 de los detenidos quedaron con firma bimensual. En tanto, el resto quedó en libertad por tratarse de menores de edad.

Ante esto, Soledad Piñeiro señaló que "; la sanción se aplica al final del proceso penal donde está la sentencia definitiva, entonces no estamos aplicando los conceptos y podemos estar confundiendo respecto de que es lo que se está resolviendo".

"No podemos aplicar algo que no se nos ha pedido. Menos aún algo que es más grave de lo que se está pidiendo por las partes. Entiendo, y desconozco el detalle, que la Fiscalía no pidió la prisión preventiva, salvo en un caso. Y se concedió en ese caso", añadió la jueza.

Asimismo, criticó la postura que tiene el gobierno, por lo que indicó que ", en circunstancias que estamos en etapas preliminares del proceso penal".