Hutt ante protestas en los andenes: "La opción no es un retiro a la fuerza de las personas"

12:37 La ministra de Transportes llamó a los estudiantes que se sientan en los andenes a que "tomen conciencia de su vida en comunidad y que entiendan que perjudicar a otros no ayuda". Dijo además que se trabaja en una ley para abordar el tema de las carreras clandestinas, luego de lo ocurrido en la Costanera Norte.

"Francamente la única cosa efectiva es que los estudiantes tomen conciencia de su vida en comunidad y que entiendan que perjudicar a otros no ayuda a que todos vivamos mejor y que el sistema funcione. Todos entendemos que haya protestas y tengan distintas maneras de manifestarse, pero esa es una que perjudica a millones directamente. Cuando se sientan en andenes no podemos forzar, los guardia no pueden retirar a la fuerza a los estudiantes (...) porque es una cosa violenta, siempre optamos por apelar a la buena voluntad", dijo esta mañana la ministra de Transportes, Gloria Hutt, sobre las diversas interrupciones que sufrido Metro esta semana cuando estudiantes de diferentes edades se sientan en los andenes y obligan a suspender sus servicios.

"Difícilmente (pondremos más guardias). Es una complicación importante, por eso el llamado es que entiendan el impacto que produce en el resto, porque cuando ocurre eso los trenes no pueden pasar. Eso perjudica a personas que hacen viajes continuados. Nuestro llamado es a esa conciencia", dijo en Radio Universo . "Si estamos pidiendo una vida mejor en general, esto también lo incluye: no perjudicar a otros y esto es un gran perjuicio para los pasajeros. Esperemos que esto disminuya y cualquier cosa que altere la seguridad de trabajadores y pasajeros a nosotros nos obliga a implementar control de acceso o eventualmente cerrar temporalmente estaciones y abrirlas cuando estén disponibles".

Explicó que dependiendo del número de personas que ingresen, Metro tiene coordinación con Carabineros y sus equipos de guardias privados pero "la opción nuestra no es un retiro a la fuerza de las personas, lo que queremos es que haya esta conciencia de que en realidad es un sistema que nos beneficia todos y que tenemos que cuidar y respetar que hay personas que necesitan hacer sus viajes".

Informó que hay evasiones que han ocurrido esta semana pero que confía en que hechos tan graves como los del 18 de octubre no vuelvan a ocurrir. Agregó que hay protocolos nuevos y mecanismos de anticipación que han ido funcionando y que ayuden que algo tan extremo no vuelva a afectar a la red.

Sobre la estación Baquedano, dijo que se requiere diseñar un plan de evacuación para poder abrirla durante marzo para combinaciones.

Sobre los semáforos, indicó que los han repuesto pero que luego vuelven a bandalizarse. "Hay semáforos que han sido repuestos 20 veces en el sector de Santa Rosa". En Plaza Italia, dijo, ha ocurrido que los técnicos han sido agredidos cuando van a tratar de repararlos. "Tenemos sobre 100 intersecciones sin semáforos pues las bandalizaciones se repiten, lo que nos pasa es rebandalización".

"Lo vi y no puedo estar en mayor desacuerdo. No solo por tomarse autopistas, también porque son carreras que se toman riesgos enormes, son excesos de velocidad a todas luces sin condición protección como una careras de auto que tienen una serie medidas que en este caso no se cumplen", dijo Hutt.

"Y nosotros estamos trabajando con la comisión d transportes y obras públicas e la Cámara de Diputado, hay proyecto de ley para tratar carreras clandestinas que tiene dos componentes, uno de transito y que trasforma en delito el exceso de velocidad por sobre el máximo para que estas carreras, sorprender a alguien participando, se transforme en delito".

Consultada sobre cómo fiscalizarlas para evitar que se repitan episodios como el de anoche, Hutt respondió que "eso es de carabineros, tenemos que activar ese control. Hay otro componente en el proyecto que viene de Interior, es que (las carreras) están asociadas a grupos delictuales, también hay componente complejo a analizar que está considerado, pero las medidas preventivas son de la autopistas y carabineros".