Presidenta del CDE y querella contra Javiera Blanco "Hay que esperar los resultados de la investigación"

15:07 Maria Eugenia Manaud se refirió a la querella en contra de la exsubsecretaria de Carabineros y ex consejera del organismo, en medio de la investigación por el fraude a la policía uniformada.

La presidenta del Consejo de Defensa del Estado (CDE), María Eugenia Manaud, se refirió a la querella que interpuso el organismo en contra de tres ex generales directores de Carabineros, y contra la ex subsecretaria de Carabineros y ex consejera del CDE, Javiera Blanco.

En declaraciones que consigna Emol , Manaud sostuvo que "la investigación está esperando por lo tanto no se puede afirmar que exista responsabilidad penal de parte de ella. Hay que esperar los resultados de la investigación".

De la presencia de Blanco como consejera del CDE, cargo al que renunció en 2018, en medio de cuestionamientos por su involucramiento en causas judiciales, la presidenta del organismo planteó que "sí fue compleja, pero no un inconveniente para que cumpliera sus atribuciones y las investigaciones se realizaran en forma paralela y reservada".

