Imágenes de Manuel Contreras deben ser retiradas luego de que la Corte Suprema rechazara apelación del Ejército

La Corte Suprema declaró inadmisible la apelación contra la sentencia de la Corte de apelaciones que ordenó el retiro de las placas conmemorativas del general (r) Manuel Contreras, ex director de la DINA.

La Corte argumentó que el Ejército "pese a ser un órgano público centralizado dependiente" del Ministerio de Defensa carece de "personalidad jurídica y patrimonio propio", por lo que no corrsponde interponer un recurso.

El fallo dictó que "en otros términos, cuando el Consejo de Defensa del Estado no haya comparecido impugnando la sentencia definitiva dictada en una acción cautelar de protección o decida no hacerlo, tal manifestación no le otorga competencia al órgano centralizado".

Por esto, la apelación "deducido por el servicio público recurrida de protección, al no haber sido interpuesto por el Abogado Procurador Fiscal o su subrogante legal, no podrá ser admitido a tramitación".

El ministro de Defensa, Alberto Espina, se refirió al fallo y manifestó que "las resoluciones judiciales hay que cumplirlas y el Ejército la va acatar absolutamente como corresponde, si la Corte Suprema y los tribunales han decidido que esas placas hay que retirarlas se van a retirar a la brevedad".

"Lo conversé con el Consejo de Defensa del Estado, en esta situación se trata de una persona que ha sido condenada a más de 500 años por violaciones a los derechos humanos y el Consejo decidió no representarlo, estos días se resolvió en la justicia y lo que va hacer el Ejército es cumplir con la ley", finalizó.