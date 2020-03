Pablo Zalaquett confirma sus deseos de competir para ser alcalde de Vitacura

Pablo Zalaquett (UDI) comunicó su intención de competir por la alcaldía de Vitacura, su intención es postular a las primarias de Chile Vamos.

“Uno tiene que ser parte del proceso que Chile está viviendo, yo no me podía restar. Me planteé volver a ser alcalde o postular a la Convención Constitucional, pero no me quise engañar: yo soy un ejecutor. Por eso hoy estoy anunciando oficialmente mi candidatura a alcalde para las primarias de Vitacura por la UDI”, así lo dijo a El Mercurio.

Sobre sus intenciones, dice que cuanta con el apoyo de la directiva de su partido. Especialmente de la presidenta Jacqueline Van Rysselberghe. Cabe recordar que la senadora expresó en octubre que Zalaquett sería “un gran candidato a gobernador”.

Pablo Zalaquett lideró por ocho años el municipio de La Florida, para luego estar un periodo en Santiago. Tras este último se abrió camino a una postulación senatorial, la que finalmente no ganó.