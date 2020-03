[VIDEO] Marcha del Rechazo: golpean salvajemente a Rafael Cavada

Acorde a lo reportado por radio Biobio al menos cinco antisociales golpearan con bates y objetos contundentes al reconocido periodista de Chilevisión Rafael Cavada.

En el contexto del mismo incidente los violentistas le robaron el teléfono a una persona que grababa la situación.

Al respecto el periodista indicó que “Vine a retirar los exámenes médicos de un familiar, escuché que pasaban y salí a grabar. He escuchado tantas veces que es un movimiento que rechaza la violencia, que pensé que no habría problemas”, pero esto no fue lo que sucedió, y relató que “Un grupo de ellos, unos tres me dijeron que me fuera, empecé a retroceder y se me vinieron encima. Pensé que esos tres podían lograr contener a sus compañeros de marcha, pero fue insuficiente”.

Tras esto fue golpeado con un elemento contundente en la cabeza, “Avanzamos unos 20 metros y empezaron los golpes con estos bastones retráctiles, con bates de madera. Alguien con un bate de béisbol y casco de motocicleta me golpeó en la cabeza. Caí, me logré parar y terminé en un edificio donde la gente me socorrió”, explicó.

Además se ha denunciado durante la marcha el uso de gas pimienta en contra de transeúntes a lo largo de la marcha por el Rechazo a la nueva Constitución, ataques realizados por parte de adherentes a esta marcha, quienes se han caracterizado por usar ropa de camuflaje, overoles y cascos, además de escudos, armados con bastones y otros elementos contundentes.

También se ha podido evidenciar diversos ataques a edificios aledaños al recorrido de la marcha, incluido el lanzamiento botellas de vidrio, e intentos de entrar para agredir a moradores de estos inmuebles que han manifestado una opción contraria.

Especialmente desde las torres de Carlos Antunez señalaron acorde al medio nacional que un grupo de antisociales hicieron ingreso por la fuerza a estos edificios, con el objetivo de agredir a los residentes.

La marcha comenzó en la comuna de Las Condes y las estaciones de Metro del sector permanecen abiertas.

Una denuncia que se ha hecho recursiva en las redes sociales, así como en diversos registros, es la inacción de la policía ante el actuar vandálico de los manifestantes de las marchas por el Rechazo, algo que contrasta duramente con el resto de las manifestaciones en el contexto previo al plebiscito que definirá la elaboración -o no- de una nueva Constitución en el país.