Cathy Barriga republicó polémica fotografía en ropa interior con reflexión sobre el 8M

«Hoy recuerdo esta fotografía, el día en que las mujeres se unen, por la igualdad y derechos de la mujer, por ser libres, sin miedos, ni culpas, por ni una menos, y recuerdo lo triste y violento que fue para mí escuchar lapidarios comentarios, cuestionando hasta mi cargo por esto".

Estas fueron las palabras de la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga en el marco del Día Internacional de la Mujer. Su reflexión fue acompañada por la fotografía en ropa interior que generó polémica tiempo atrás y por la que fue cuestionada desde diferentes flancos.

Sin embargo, además de esta intervención, Barriga también publicó otras dos postales, también con mensajes alusivos al 8M.

"Tener un cargo público no me hace menos mujer, ni menos libre", comentó, agregando que "Nuestro cuerpo no es propiedad de nadie, sin culpas, ni miedos, ni prejuicios".