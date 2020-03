Martín Cárcamo reveló que equipo de Maroon 5 lo sacó del escenario de la Quinta Vergara

El show de Maroon 5 en el Festival de Viña, fue uno de los más comentados y polémicos del certamen. La actitud del vocalista y líder de la banda, Adam Levine, fue duramente cuestionada y a tal nivel llegaron las críticas que salió a pedir disculpas a través de su cuenta de Instagram.

Semanas después de lo ocurrido, fue el animador del evento, Martín Cárcamo, quien reveló un incómodo momento durante la presentación de los estadounidenses. "Yo subo en un minuto a ver el show al lado del escenario, donde están los animadores, y me sacaron. ¡A mí, poh, que se supone que soy la persona que tiene que estar ahí, porque si el animador no está ahí, quién chucha está!", contó a La Tercera.

Con ello, aseguró que lo "sacó la gente de Maroon 5, me pidieron que me fuera. Me dijeron que me tenía que ir porque no podía estar ahí", replicó.