Justicia declaró culpable a taxista por secuestro, abuso sexual y hurto contra la hija de Dino Gordillo

Esta jornada el Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago declaró el veredicto condenatorio contra el taxista por los delitos de secuestro, abuso sexual y hurto cometido a la hija del humorista Dino Gordillo.

El taxista identificado como Ariel González fue condenado por los hechos que ocurrieron el año 2017, luego de que Catalina Vega tomara un taxi en el barrio Bellavista.

Tras conocer la determinación del tribunal, Catalina Vega, expresó que “estoy muy emocionada porque se hizo justicia. Duele todo lo que vivimos, duele las que ya no están, duele las que no pueden hablar, la que no tiene la suerte que yo he tenido, las que no tienen prueba y viven esto solas”.

Cabe destacar que el próximo 13 de marzo, González conocerá la sentencia que deberá cumplir. Por su parte, la Fiscalía Centro Norte pidió una sentencia de 13 años de cárcel.