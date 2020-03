[VIDEO] Rafael Cavada compartió video donde se jactan de golpiza en su contra durante marcha del Rechazo

Diversas reacciones ha generado a nivel nacional la golpiza que recibió Rafael Cavada, cuando se encontraba grabando el paso de una marcha por el "Rechazo".

El periodista quedó con múltiples heridas, que según contó no fueron más graves debido a su contextura física. Sin embargo, el caso no quedó aquí, pues fue él mismo quien compartió un video donde se ve a Sebastián Izquierdo, miembro de la autodenominada «Vanguardia» del Rechazo, jactándose de los golpes en su contra.

"Felicito a ‘Vanguardia’, porque estos chicos no destruyen, no rompen, no queman", dijo Letelier, a lo que Izquierdo replicó: "Excepto la cara de Rafael Cavada".