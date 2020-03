De José José a J Balvin: elija qué cantar mientras se lava las manos

A estas alturas gran parte de la población está al tanto de que la acción más importante para prevenir el coronavirus es lavarse las manos varias veces al día y durante un mínimo de tiempo. Es más, para que los niños adopten esta costumbre y la vean como algo más bien divertido, algunas educadoras de párvulos y profesoras han recurrido a la música.

Es por esto que hay muchos niños que saben que su lavado de manos debe durar lo mismo que demoran en cantar "Cumpleaños feliz" dos veces. Pero, por supuesto, hay infinitas alternativas.

La experta en Microbiología y académica de Tecnología Médica de la Universidad San Sebastián, Karin del Campo, explicó a hoyxhoy que "el lavado de manos para protegerse del coronavirus es el mismo que se realiza para el resguardo de cualquier otro patógeno; lo importante es que sea de 20 segundos como mínimo". ¿La razón? "En menos de 20 segundos sólo se barre con la suciedad residual del día a día, pero no se logra la eliminación de virus y bacterias", añadió la experta.

Además de "Cumpleaños feliz" dos veces los más chicos pueden cantar -también en dos ocasiones- la canción "Las manitos" o un clásico de los niños de ayer: "El gusanito". Quienes no la recuerden seguro lo harán con su letra: "Nadie me quiere, todos me odian porque me comí un gusanito. Le corto la cabeza, le saco lo de adentro mmm, qué rico gusanito".

Los adultos que no son fanáticos de las canciones infantiles y son nostálgicos del pasado pueden probar con la primera estrofa del coro del éxito de José José "40 y 20" o la del de "Vivir así es morir de amor", de Camilo Sesto.

Si se busca algo más nuevo está la opción de cantar las dos primeras estrofas del coro de "Rojo" de J Balvin o las de "Callaíta" de Bad Bunny.

Cuando ya se tiene elegida la canción es hora de preocuparse de cómo ejercer esta acción preventiva.

"Las manos se deben frotar con el jabón, pasando por entre medio de los pliegues, sobre todo por entre medio de los dedos. La idea es generar constante fricción para que el jabón arrastre con el virus posiblemente adherido", dijo Del Campo. Y precisó que "para realizarlo se recomienda utilizar un tipo de antiséptico o jabón que tenga un 60% o más de alcohol".

Asimismo, sostuvo que "el secado de manos es clave y no hay que subestimarlo. La trasmisión de virus es mayor cuando las manos están húmedas, por eso se recomienda que tras lavarlas se realice un secado con toallas de papel desechables. La fricción que se genera entre el papel y las manos arrastra aún más los virus, disminuyendo así la transmisibilidad de la enfermedad".