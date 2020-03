De La Maza irrumpe en debate por clima social: “Esto puede ser el principio de una guerra civil”

11:22 El ex alcalde Las Condes, Francisco de La Maza, advierte que “cuando tienes un marco legal en un país y hay una rebelión, una rebeldía y no aceptas las instituciones (…) Y por otro lado tienes una clase política que no dialoga, que no avanza, son señales muy potentes de que el deterioro institucional de este país es muy grande”.

“Estoy bastante preocupado por lo que está pasando, creo que la clase política no ha estado a la altura, hay una necesidad urgente de liderazgos importantes en las distintas visiones que tenemos de lo que está pasando y de lo que queremos hacia el futuro, y veo que eso sigue con opiniones de corto plazo”, señaló esta mañana el ex alcalde de Las Condes, militante UDI y quien ha participado en innumerables campañas del partido, Francisco de la Maza.

“Voy a decir algo que nadie ha dicho, pero esto puede ser el principio de una guerra civil. Cuando no hay control institucional en un país que pueda lograr parar los niveles de delincuencia, de saqueo, (recuperar) el control territorial. Hoy día hay territorios donde las policías no pueden entrar. Lo que hemos perdido como sociedad es el respeto a la institucionalidad, probablemente con razón porque la clase política no ha dado el ancho, probablemente porque la gente perdió la confianza, perdió la fe y se ha ido polarizando de alguna manera en forma bastante extrema”, dijo en Radio Universo.

“Me preocupa bastante porque soy partidario de que las cosas se resuelvan a través de la democracia, que una de las cosas que tiene es que se ejerza con pleno sentido de paz y sin presiones externas. Y hoy lo que vemos es un país totalmente tensionado, lo que se nota mucho más en las grandes ciudades producto del exceso de centralismo”, agregó. “Muchos hablan que hay que corregir algunos aspectos de la Constitución, es obvio. Lo que pasa es que corregirlo como está establecido hoy en la Constitución es tarde, no hay margen para eso, más aún cuando hay un Parlamento que no quiere dialogar, que se quiere oir a sí mismo”.

“Estamos en una sociedad con una cantidad de variables muy complejas que si las analizamos en profundidad y vemos lo que pasó en la guerra civil de Francia, duró 4 años y empezó con este tipo de desórdenes civiles, especialmente por la juventud, con un sector que no le daba la suficiente importancia. Estas cosas se van polarizando y llegan a un punto donde no tenemos vuelta atrás”, apuntó.

De La Maza indicó que “hay una alta responsabilidad -así como la hubo el año ‘60, ’69, donde llegamos a un ’73- de la clase política, de los dos lados. Entiendo que la política es llegar a acuerdos, ceder y hacer los cambios en los procesos electorales. Cuando la gente elige a un sector para gobernar es porque cree en ese sector y la oposición lo que debe hacer es negociar hasta el límite con este gobierno tiene un mandato popular”.

“Hoy la oposición, como tiene mayoría en el Congreso, no está actuando con una vocación de servicio para avanzar en ciertos temas”, dijo apuntando al ambiente en el Parlamento.

Sobre el clima en el país, dijo que “esta es una acumulación de años, partamos de la base que son años de frustraciones, de promesas de la clase política donde han habido varias que se han ido postergando, de las pensiones, la salud, la educación, servicios que generan frustración y falta de dignidad”. “La responsabilidad de enfrentar este estallido del 18 de octubre, que provocó un cambio de mirada de lo que estaba pasando, es de la clase política y es ahí donde no han estado a la altura”.

“Cuando tienes un marco legal en un país y hay una rebelión, una rebeldía y no aceptas las instituciones, esto de ataques a carabineros en las poblaciones es una cuestión evidente que va en esa línea, es una desobediencia civil importante. Y por otro lado tienes una clase política que no dialoga, que no avanza, son señales muy potentes de que el deterioro institucional de este país es muy grande”. “Cuando no tienes instituciones en un país es obvio que el riesgo que se corres es ése”, concluyó.

Consultados por los escudos de la primera línea del Rechazo en la sede de la UDI, De La Maza respondió que “esas son minucias, agreguemosle lo que está ocurriendo en la Novena Región con el pueblo mapuche, con los agricultores, lo que ocurre en Valparaíso, Concepción, es obvio que son síntomas que van en esa línea. Pero el problema de fondo es que no hay respeto ciudadano por la institucionalidad y lo vemos en las encuestas. Es alarmante, el Congreso tiene un 3% y sigue sin ninguna capacidad de liderazgo, de dar una señal clara y obviamente lo que se dio en noviembre, este llamado a plebiscito, todavía tienen una cantidad de vacíos y de interpretaciones enormes”.

Sobre la figura del Presidente Sebastián Piñera dijo que “fue elegido con un porcentaje importante, que tiene un mandato y lo que he visto es que es bastante poco dialogante, oye poco y no ha tenido la capacidad de juntar a los distintos actores más que para darle señales, pero no para tomar el sartén por el mango y decir esto es lo que tenemos que enfrentar en los próximos meses”.

“Es difícil decir algo sin estar en La Moneda pero la percepción es que le ha faltado ejercer con mayor liderazgo y exigir a la oposición llegar a acuerdos en ciertas áreas para avanzar en lo que todo el país espera”.

Sobre su opción en el Plebiscito, respondió que “estoy en un estado de reflexión, no tengo claro si voy a aprobar o rechazar. Sí creo que el marco constitucional requiere cambios, sacar este estado excesivamente paternalista”.

“La clase política tiene que marcar un liderazgo que no ha marcado (…) marcar un camino que no dura 24 horas, dura hasta que termina en un proceso democrático”, sentenció sobre el Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución.