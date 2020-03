Pedropiedra sobre su nuevo álbum “Alo!”: “Es un disco sin rock, yo quería que sonara 2020”

Sin guitarras y con la colaboración de Cristián Heyne y de uno de los productores estrellas de la escena trap local, elaboró su quinto disco Pedropiedra. “Aló!” finalmente saldrá a la luz mañana, después de haber sido pospuesto por la contingencia social.

Originalmente el lanzamiento del álbum estaba planificado para el 15 de noviembre. El mismo día que se logró el acuerdo por la paz y una nueva Constitución tras la crisis que estalló el 18 de octubre. “Fue muy natural hacerlo porque a nadie le iba a interesar un disco que saliera el 15 de noviembre”, comentó a hoyxhoy el artista sobre la posposición.

“Aló!” llega 11 años después de “Pedropiedra”, el disco debut de Pedro Subercaseaux, verdadero nombre del artista. Él mismo dice que el nuevo álbum no fue pensado como una celebración de su primera década sobre los escenarios, aunque explica que sí tuvo “la intención de hacer un giro más radical en el sonido, a pesar de que las canciones mantienen la esencia que yo creo tener”.

Así fue que decidió dejar la guitarra de lado y seguir el camino que le marcó Cristián Heyne -el célebre productor local conocido por su trabajo con figuras del pop nacional como Gepe o Javiera Mena-, con quien Pedropiedra colaboró por primera vez.

El resultado son nueve canciones, difíciles de clasificar en un estilo musical, pero de clara influencia urbana.

Sobre todo la estética del sonido. Yo tenía varias canciones para este disco pensadas cuando me junté con Heyne la primera vez, diez o un poco más, de las cuales quedó una. Todas las otras fueron hechas especialmente para el disco y fueron trabajadas en el estudio con él, con un sonido determinado desde el comienzo.

Tiene muy poca guitarra eléctrica, o sea, es un disco sin rock, sin nada de rock, tiene un sonido súper limpio, como cristalino, yo siento, más minimalista, con menos acordes. En el fondo es todo un cambio estético yo siento, una nueva ropa para un mismo tipo de canción.

Fue como ocurriendo de manera natural, pero a mí lo que más me interesaba de este disco era no repetirme, como darle una vuelta conservando ciertas cosas. En el caso mío yo siento que lo que define mi música, más que nada, son la melodía y la letra, pero buscando una manera para que las canciones suenen distintas. Igual los discos anteriores se diferencian entre sí pero uno escucha un sonido de banda, de canción más mirando hacia atrás. Yo este disco lo quería hacer que sonara 2020, con un sonido más actual.

De Heyne fue la idea de reclutar a Xander, conocido productor en la escena nacional de trap que ha colaborado con artistas como Pablo Chill-E y Polimá Westcoast y que, con 17 años, se juntó en el estudio con Subercaseaux para hacer el tema “Sueños por cumplir”.

“El Heyne lo contactó porque había un tema que sentíamos que le podía dar esa vuelta y se fue al estudio con sus 17 años y lo vimos trabajando ahí a toda velocidad con todas sus neuronas y sus dendritas funcionando”, comentó el músico. “Tremendo personaje, súper talentoso, súper instintivo para trabajar”, añadió.

Esa no es la única colaboración que incluye “Aló!”. En la canción “Abuela come on” participó Gepe, amigo cercano de Pedropiedra, y para el tema “Hipnotizada”, el artista invitó a Álvaro Henríquez. Con él “sin ser amigos ni nada”, cuenta, había colaborado varias veces en conciertos. “Y yo dije: ‘Ya pos, me tiene buena, mínimo’”, explicó el músico, que decidió llamar al líder de Los Tres, quien aceptó la propuesta.

El sábado 28 de marzo, Pedropiedra se presentará por cuarta vez en solitario en Lollapalooza. Sin embargo, ha estado muchas más veces en ese festival. “He tocado con Gepe, con Pillanes, con Pulentos, con 31 minutos dos veces; he estado en casi todos los Lollapalooza”, dijo. “Yo creo que de Chile de todas maneras soy de los que más han estado, pero quizás a los otros los invitan y dicen que no, les da vergüenza, pero a mí me da lo mismo; yo igual necesito trabajar y si me siguen invitando, bueno, qué le voy a hacer, no tengo pituto no soy amigo de Lotus ni nada, pero ahí vamos a estar”, agregó con humor. Con más seriedad comentó que “encuentro bacán que me inviten, lo siento como una prueba de vigencia un poco”.

Inquieto por naturaleza, Pedropiedra nunca está en un solo proyecto. Actualmente, además de su show en Lollapalooza 2020, alista los arreglos del espectáculo Pulentos Sinfónico, que será parte del escenario infantil Kidzapalooza. A eso se suma la preparación de su primer concierto en solitario en el Teatro Caupolicán, que será el 20 de junio.