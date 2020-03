Subsecretario aclara que seguros de salud no están obligados a cubrir tratamiento de coronavirus y apela al “criterio de esas compañías”

11:43 Arturo Zúñiga, subsecretario de Redes Asistenciales del Minsal, señaló que “los seguros complementarios no están regulados por la Superintendencia de Salud como sí lo están las Isapres y Fonasa”, por lo que la circular que emitió esa entidad no las afecta.

“Estamos en Fase 2, sólo con casos importados o casos de contacto con casos positivos. Es muy probable que prontamente pasemos a Fase 3 donde quienes hayan dado positivo hayan contagiado y esa persona no se haya identificado”, explicó esta mañana el subsecretario de Redes Asistenciales del Minsal, Arturo Zúñiga, sobre la situación del país ante el coronavirus.

“Nosotros como Minsal tenemos considerados y es una posibilidad tomar esas acciones”, respondió en Radio Universo ante las dudas de si en Chile se podrían tomar medidas tan drásticas como en Italia.

Zúñiga apuntó al “autocuidado” de las personas bajo cuarentena y a la “responsabilidad para que no contagien a otras personas, el aislamiento es una medida muy efectiva”. También descartó medidas coercitivas para quienes no respeten la cuarentena, tal como se definió en Argentina, donde vía decreto se estableció que quienes rompan el aislamiento cometerán un delito en contra de la salud pública. “También tenemos esa posibilidad y existe en nuestro Código Sanitario, una policía sanitaria pero a lo que uno apela es al autocuidado y a la responsabilidad de los ciudadanos, no podemos estar controlando a todas las personas en el país para que mantengan una cuarentena y un comportamiento de autocuidado en una situación grave como la que está ocurriendo. Como gobierno hemos establecido las medidas para dar las recomendaciones que ha dado la OMS, pero si no contamos con la responsabilidad de la ciudadanía va a ser muy difícil que logremos contener de buena forma la propagación de este virus”, señaló.

Reiteró que el Minsal tienen planificadas todas “las medidas que podemos tomar, como suspensión de eventos deportivos, de fútbol, pero son medidas de mitigación en una Fase 3, cuando no exista trazabilidad de los casos positivos”.

“En esta fase no vamos a tomar esas medidas, pero en caso que si ocurriese un brote en una región, colegio o lugar de trabajo, como Minsal estamos facultados para tomar medidas como las que se han tomado en otros países”, explicó.

Frente a las dudas que se han generado por el hecho de que muchos seguros complementarios y de vida no den cobertura en casos de pandemia, Zúñiga explicó que “eso nos excede como Minsal porque los seguros complementarios no están regulados por la Superintendencia como sí lo están las Isapres y Fonasa. Los seguros complementarios están regidos por la Superintendencia de Valores y Seguros, entonces a lo que uno apela es a un poco de criterio de esas compañías para entregar cobertura en esos casos, cuando uno se enferma”. Agregó que “es por eso que como Minsal enviamos esta circular donde Isapres y Fonasa deben cumplir esta enfermedad y apelamos a que los seguros complementarios también puedan realizarlos”.