Ministro de Salud criticó dichos de Francisca Crovetto: "Tendrá un resfrío, pero puede asesinar a sus abuelos"

Polémica ha causado una entrevista de Francisca Crivetto a La Tercera, donde aborda el proceso de cuarentena por coronavirus que está viviendo después de haber llegado desde Italia.

"La verdad es que el protocolo en el aeropuerto apela bastante a la conciencia civil. Te dan un certificado que acredita que vas a estar en cuarentena todos esos días, pero nada más. En el aeropuerto me iba a tomar un café y no pasaba nada. Yo ya estoy en cuarentena, porque no puedo hacer más. Sé que no soy parte de la población de riesgo, pero igual voy a permanecer 10 días en mi departamento", fue lo que dijo según consignó el medio.

Sin embargo, el hecho generó revuelo y fue abordado por el mismo ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien criticó a la chilena, después de sostener una reunión interministerial en La Moneda, donde se discutieron las medidas para abordar la pandemia.

"Hago un llamado a la responsabilidad. Una deportista chilena que ingresó al aeropuerto, que se publicó hoy en un matutino y dijo que se dio el lujo de no respetar ninguna norma e ir a tomarse un café, esperando que hubiera un Carabinero que la acompañara y se lo prohibiera", comenzó el secretario de Estado.

"Además dice que está dispuesta a respetar una cuarentena máxima de 10 días, es una persona sumamente irresponsable. Lo que ella está diciendo es una falta y un delito, no podemos poner una persona al lado de cada ciudadano para que les digan lo que tienen que hacer, son personas inteligentes y cultas".

"Tengamos respeto por nuestros adultos mayores y ancianos, ella no tendrá ningún problema, tendrá un resfrío, pero puede asesinar a sus abuelos", agregó Mañalich, concluyendo que "es imprescindible un grado de responsabilidad ciudadana, porque lo que nos estamos jugando es la vida de nuestros abuelos y abuelas, a los que queremos que se queden con nosotros y que no dejen esta vida por ser irresponsables".