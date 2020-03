Francisca Crovetto respondió a críticas tras dichos sobre cuarentena luego de llegar desde Italia

Francisca Crovetto, salió al paso de las críticas que ha recibido, luego de una entrevista, donde abordó cómo vivirá el proceso de cuarentena por coronavirus, después de haber llegado desde Italia.

La deportista chilena, aseguró a La Tercera que "el protocolo en el aeropuerto apela bastante a la conciencia civil. Te dan un certificado que acredita que vas a estar en cuarentena todos esos días, pero nada más. En el aeropuerto me iba a tomar un café y no pasaba nada. Yo ya estoy en cuarentena, porque no puedo hacer más. Sé que no soy parte de la población de riesgo, pero igual voy a permanecer 10 días en mi departamento".

Fue a través de su cuenta de Twitter, donde respondió a los cuestionamientos, asegurando que "no es mi cita el titular de latercera hoy. JAMÁS DIJE ESO. Llegué a Chile de una preparación en Italia con miras a los Juegos Olímpicos. Por decisión personal y apoyo de la Federación y @MindepChile

adelantamos mi regreso por la situación del #COVID19", comenzó.

"Lo que dije fue: "Si hubiese querido ir a tomarme un café lo habría podido hacer". Dentro de varios ejemplos, comentando que me parece insuficiente el control sanitario en el aeropuerto SCL. Por venir de un país de riesgo, y luego de darte la licencia/certificado de aislamiento", añadió.

Asimismo, aclaró que estará en cuarentena por "14 días, no existe explicación sobre las recomendaciones a seguir durante la cuarentena ni un seguimiento de esta. Quiero contarles que ESTOY en CUARENTENA en mi casa, SOLA. Tomando medidas extras a las que personal sanitario me indicó en el aeropuerto", replicó.

Asimismo, agregó que "#FrenarLaCurva del #Coronavirus en #Chile es responsabilidad de todos. Amo a mi país y nuestra gente, visto y compito por esta bandera Bandera de Chile y todo lo que pueda hacer para cuidar a Chile, lo haré al 1000%. ¡Abrazos virtuales!", concluyó.