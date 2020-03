Flavia Medina por Alexis Sánchez: "Me decía que no tenía novia y estaba con Mayte"

Flavia Medina reveló detalles sobre el vínculo que habría tenido con Alexis Sánchez. La modelo ahondó sobre este tema en Podemos Hablar, asegurando que el chileno "es un tonto, puede ser gran futbolista, pero..."

En este sentido, la ex chica reality, aseguró que "todos los futbolistas chilenos me han escrito. Esto es público, por favor. No quiero dar nombres, porque son casados y todo el cuento, pero sí. Lo de Alexis Sánchez fue conocido. Basta con googlearlo y ya las cosas se saben".

“Se filtraron unos mensajes, mensajes que me ha mandado él y obviamente que le he contestado. Me decía que no tenía novia y estaba con Mayte, y ese fue el problema…".

Medina añadió que "se filtraron unos mensajes y ya fue, de Instagram. Yo esos mensajes se los mandé a una amiga, que ya no es amiga, y ella los filtró. Porque era un pelotudo, entonces ‘mira que pelotudo este chavón’", replicó, confirmando que "sí lo vi en persona, por eso te digo".