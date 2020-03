Francisca Crovetto respondió a dichos de Mañalich desde cuarentena

17:04 "Me parece una irresponsabilidad y me parece gravísimo que un ministro de Estado se base en unas declaraciones de un medio, que encima están erradas, para hacer un juicio de valor hacia a mí", replicó la deportista.

Francisca Crovetto, respondió a las críticas que recibió por parte del ministro Jaime Mañalich, respecto al proceso de cuarentena por coronavirus que debe vivir después de haber llegado desde Italia.

Todo comenzó cuando la deportista chilena, aseguró a La Tercera que "el protocolo en el aeropuerto apela bastante a la conciencia civil. Te dan un certificado que acredita que vas a estar en cuarentena todos esos días, pero nada más. En el aeropuerto me iba a tomar un café y no pasaba nada. Yo ya estoy en cuarentena, porque no puedo hacer más. Sé que no soy parte de la población de riesgo, pero igual voy a permanecer 10 días en mi departamento".

Las palabras fueron tomadas por el secretario de Estado, quien entre otros cuestionamientos, aseguró que "ella no tendrá ningún problema, tendrá un resfrío, pero puede asesinar a sus abuelos".

Si bien, con anterioridad la deportista ya había abordado las críticas que recibió a través de redes sociales, asegurando que esas no fueron sus declaraciones, también quiso referirse a los dichos de Mañalich.

“Estoy en una cuarentena estricta, mucho más exigente de lo que me señalaron las autoridades de salud en el Aeropuerto de Santiago. (...)No te señalan las precauciones que debes tener en estos 14 días, yo me informé. (...) He tomado precauciones extras, porque entiendo que es labor de todos frenar la curva de expansión del Covid-19. Quiero ser enfática en que si tengo que cumplir un aislamiento de más de 14 días lo voy a hacer", replicó a Chilevisión.

Además de asegurar que no tomó ningún café, como lo mencionó el ministro, reiteró que cumplirá "la cuarentena de manera impecable y estricta. Me parece una irresponsabilidad y me parece gravísimo que un ministro de Estado se base en unas declaraciones de un medio, que encima están erradas, para hacer un juicio de valor hacia a mí. Y acusarme con una palabra tan grave como asesinar en medios de prensa y frente a todo Chile”, concluyó.