Subsecretaria de Salud hizo un llamado para evitar aglomeraciones por vacuna contra la influenza

11:56 Paula Daza señaló que “todos los adultos mayores y pacientes crónicos tienen su vacuna reservada. No es necesario que vayan todos hoy".

La subsecretaria de Salud, Paula Daza, realizó un llamado para evitar las aglomeraciones para conseguir la vacuna de la influenza.

Daza señaló que “todos los adultos mayores y pacientes crónicos tienen su vacuna reservada. No es necesario que vayan todos hoy".

“Efectivamente, las municipalidades se van a coordinar para darles número, para citarlos en forma ordenada para que no tengan que estar esperando, para que no estén en conglomeraciones y no tengan que estar en filas”, aseguró.

Finalmente, concluyó que “lo importante es que nos vacunemos antes del 30 de abril, y por eso hacemos un llamado a que las personas mayores vayan a sus casas, vamos coordinar oportunamente para que se vacunen, pero que lo hagan de forma oportuna y no ocurran estas conglomeraciones”.