Siete series para maratonear en casa desde el streaming

08:01 Por estos días muchos ya han comenzado a quedarse en casa. En estos tiempos, la televisión online se convierte en una alternativa para evitar el contacto social y no aburrirse tanto.

El 3 de abril se estrenará en Netflix la cuarta parte del fenómeno español "La casa de papel". Mientras, quienes no hayan visto esta serie sobre un grupo de ladrones con nombres de ciudades liderados por El Profesor, podrán ponerse al día con las tres primeras partes de la serie protagonizada por Álvaro Morte (el profesor) y Úrsula Corberó (Tokio), entre otros.

La última gran apuesta de Amazon Prime Video es protagonizada nada menos que por Al Pacino. La leyenda del cine encabeza el equipo de cazadores de nazis que está al centro de "Hunters", un thriller ambientado en los 70 cargado de humor negro cuyos primeros diez capítulos están disponibles en esa plataforma de streaming desde el pasado 21 de febrero.

Una poco frecuente mezcla de amor, acción y viajes en el tiempo propone "Outlander", serie que en febrero pasado estrenó a través del canal de cable Fox Premium su quinta temporada, que también está disponible en la aplicación para suscriptores de esa señal. Basada en la saga de libros de Diana Gabaldon, relata la historia de Claire Randall (Catriona Balfe), una enfermera que viaja desde 1945 a la Escocia del año 1743, donde conoce al guerrero escocés Jamie Fraser (Sam Heughan).

Tres años después de que Netflix retirara de su plataforma la exitosa sitcom "How I met your mother", Amazon Prime Video la acaba de poner a disposición de sus usuarios. Algo que los fans de la comedia protagonizada por un grupo de cinco amigos estaban esperando y que le da la oportunidad a aquellos que no vieron las nueve temporadas de la serie de ponerse al día. La serie sigue el relato en el que Ted (Josh Radnor) le cuenta a sus hijos cómo conoció a su mamá.

**La tercera temporada de "Westworld" **

Tras casi dos años de espera los fans de la serie de ciencia ficción de HBO "Westworld" por fin pueden ver nuevos capítulos. El domingo se estrenó la tercera temporada, que se extenderá hasta mayo y que estará disponible en HBO Go. Entre las novedades del nuevo ciclo, que transcurre en el año 2058, está la incorporación de Aaron Paul, conocido por su rol en "Breaking Bad".

En simultáneo con el estreno semanal en la cadena estadounidense AMC, Netflix está poniendo a disposición de sus usuarios los capítulos de la quinta temporada de "Better call Saul". Ya hay cuatro episodios disponibles del spin-off de "Breaking Bad" que, en un tono mucho más melancólico, retrata la vida, previo a esos hechos, del abogado Saul Goodman.

Aunque transcurre en un colegio y es protagonizada por un grupo de adolescentes, "Élite" tiene en su origen una tragedia: la muerte de Marina. La exitosa serie española acaba de estrenar su tercera temporada a través de Netlifx y comienza con una nueva tragedia en el colegio Las Encinas, justo cuando los protagonistas comienzan sus últimos meses escolares.