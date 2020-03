Beyer y el rol de Piñera: “Es una persona estudiosa (…) (pero) una de sus desventajas es que no tiene el don de palabra”

“La conducción del gobierno ha ido de menos a más, partió con titubeos pero se ha ido empoderando y ha tomado cierto control de la urgencia y la emergencia y ha estado tomando medidas que van en la línea correcta, siempre hay debate de si deberían haber medidas adicionales, pero ha ido tomando control de la situación, adaptándose a los requerimientos de la población y eso está muy bien”, dijo el rector de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) y ex ministro de Educación, Harald Beyer.

“Como siempre esto es opinable, no sabemos, no hay experiencias. He estado leyendo mucho, hay países con suspensión masiva (de clases) sin éxito, hay otros que no lo han hecho y han tenido éxito. Estas deben ser medidas extraordinariamente dirigidas, bien precisas y no es evidente que haya sido el momento óptimo de cerrar las clases presenciales, eso no lo sabemos”, sentenció en Radio Universo. “Yo estoy con la OMS de que es conveniente exagerar las medidas en la primera etapa, porque es la medida para advertir a la población y generar conciencia. Esto requiere un cambio cultural y hay personas que no han tomado conciencia todavía, hay un señor que se sube al avión sabiendo que puede contagiar, y todo eso se limita con estas medidas exageradas, pero del punto de vista técnico no es evidente que hay sido el momento óptimo”.

Sobre la manera en que ha gestionado la crisis el Presidente Sebastián Piñera, Beyer señaló que “los presidentes tienen debilidades y fortalezas, ventajas y desventajas, en esta área donde el presidente tiene ventaja, es una persona estudiosa debe estar leyendo toda la literatura sobre esta materia y viendo cómo reaccionar y probablemente él en esta crisis o emergencia va a crecer, eso es lo que yo diría… probablemente, pero parte con una oposición muy débil y tampoco es mucha gracia subir”.

pero probablemente él en esta situación va a tomar control y tendrá la capacidad y la flexibilidad para ir tomando medidas y ponerse a cargo de lo que la situación requiere. Ahora, en un país presidencialista como el nuestro es natural que la Presidencia tome altura en estas emergencias, eso lo beneficia independientemente de quién tiene el puesto”.

“(El Presidente) Macron (…) fue criticado por insistir en elecciones municipales y por eso posterga la segunda vuelta, y el mundo político está percibiendo que la población recibiría como una muy mala señal que se insistiese con el plebiscito del 26 de abril si el *peak* de enfermedades estará en torno a esa fecha, sería incomprensible y por lo tanto se están adaptándose a esa realidad y reorganizar para pensar el momento oportuno para hacer plebiscito”, puntualizó. “Hay municipales y entremedio es complicado. Lo más probable es que uno no va a tener una elección en septiembre y a fines de octubre otra, probablemente se van a unir las dos cosas. Es un tema complejo decidir en qué momento se hace esta elección, no es fácil”.

“Pensar en un cambio de gabinete masivo tampoco parece razonable”, dijo sobre el desgaste del gabinete.

Consultado por el futuro de la economía, respondió: “Yo creo que viene una gran contracción económica, afortunadamente va a ser corta pero será grande.Es imposible con todas las medidas tomadas por los países que no haya recesión en el mundo relevante y por lo tanto lo que sabemos de cómo enfrentar esa situación es política fiscal expansiva y política monetaria expansiva. Ayer el Banco Central anunció su política monetaria expansiva y la política fiscal está siendo bastante expansiva a propósito del 18 de octubre y por lo tanto los espacios fiscales que hay son acotados, y el esfuerzo tiene que estar en allegar liquidez al sistema, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas”.

“Es interesante lo que hizo el Banco Central con estas líneas de créditos condicionadas a que aumenten las colocaciones. Lo que hará el Ministro de Hacienda es usar Corfo para dar más liquidez a pequeñas y medianas empresas, por ahí van a ir las soluciones”, agregó.

“Chile tiene tres grandes problemas: su déficit institucional, un problema económico de falta de competencia y de mercados potentes que se refleja en los abusos; y después hay un tema que es que este es un país con baja cohesión social. La combinación entre baja confianza interpersonal y baja confianza en las instituciones es muy complejo para la vida en común y eso requiere repensarnos mucho como país y esta crisis es una oportunidad para generar cohesión social. Este es un tema de larga data que tiene que abordarse más seriamente delo que se ha abordado hasta ahora”, recalcó.