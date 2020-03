Ministro de Economía a Latam: “Los gobiernos no prestan plata”

“La industria aeronáutica a nivel mundial está muy golpeada, hay empresas internacionales que van a dejar de existir. Latam está en situación compleja, igual que Jetsmart y Sky pero no es la única industria en Chile, las hay de diferentes tamaños, pequeñas y medianas.. Hay muchas empresas que si es que no generamos los conductos de ayuda, estoy hablando de pequeñas y medianas empresas”, dijo esta mañana el Ministro de Economía, Lucas Palacios.

“Lo que pienso es que todas estas grandes empresas, las primeras puertas que tienen que tocar es respecto de los conductos tradicionales antes de pedir ayuda en el caso nuestro. Latam es una empresa importante, que tiene capitales internacionales y bastante capitales internacionales”, dijo en Radio Universo.

Consultado si se refería a los socios los bancos, respondió: “tocar las puertas convencionales, los gobiernos no prestan plata, lo que hacen es generar facilidades para que el sector financiero, a través de garantías del Estado pueda entregar recursos con un mayor respaldo. Hay que ver bien cuando se decide en el resto de los países están ayudando a las aerolíneas, (…) hay medidas que uno puede facilitar pero muy distinto a eso es pedir un billete tan largo que hoy necesita tanta gente”.

“Lo que más nos interesa es evitar los despidos” siguió. “En Latam hay 13 mil empleados directos y varios indirectos, nos preocupan pero no hay que perder de vista que esta situación va a durar varios meses, va a afectar a mucha gente, sobre todo a las personas que no tiene espaldas financieras para pedir un crédito o soportar un mes sin ventas porque simplemente no llegan a fin de mes, hay que poner las cosas en su justa medida. Nos interesan todas las industrias pero por sobre todo los más pequeños sin espaldas”.