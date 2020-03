Gobierno anunció nuevos vuelos para retornar chilenos desde cuatro países

El ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera, anunció la coordinación de nuevos vuelos para asegurar el retorno de chilenos varados en otros países que no han podido hacerlo debido a la crisis sanitaria que ha causado el coronavirus.

Este jueves el secretaria de Estado confirmó haber acordado con las líneas areas Latam, Sky y Jetsmart para repatriar a chilenos desde Estados Unidos, República Dominicana, Brasil y Austalia.

Por esto estableció como puntos de embarque las ciudades de Miami , Río de Janeiro, Punta Cana, en la isla caribeña, y Sidney, en el país oceánico.

Sin embargo, aún no hay fechas definidas, además informó que los chilenos que necesiten vueltos deberán inscribirse a través de los consulados de las ciudades.

Ribera manifestó que "ésta es una tremenda operación de evacuación que se está realizando con las compañías, demanda mucho trabajo y para eso estamos, pero necesitamos la colaboración de las personas".

"las personas no pueden inscribirse y luego no llegar al lugar donde tienen que embarcarse. Hay países que han cerrado sus fronteras de ingreso y egreso, hay países que donde ya no funcionan las líneas aéreas y, por tanto, lo que les queremos pedir a esos chilenos que sepan que es una situación difícil y donde es muy complejo retornar a Chile mientras no haya un restablecimiento de los vuelos por parte de las compañías", sostuvo.