Mañalich: "El esfuerzo del gobierno va a ser que no se pierda el año académico"

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, abordó las acciones que está tomando el gobierno por la propagación del coronavirus en el país y aseguró que "estamos haciendo lo que corresponde".

Ello, luego de que diversos alcaldes han solicitado un aislamiento sanitario de la región metropolitana, que concentra la mayoría de los 432 casos de contagios en el ´país.

"Las medidas que estamos tomando es contribuir a que no haya concentración de personas. Algunos lugares, comunas, en las distintas regiones, van a ser objeto de cierres de esta naturaleza, fronteras sanitarias, en las cuales las personas no van a poder entrar ni salir", dijo Mañalich, quien no entró en detalles al respecto, aunque destacó los casos de Isla de Pascua o Puerto Williams, que ya cuentan con dicha disposición.

Respecto del futuro del año escolar, luego de que ayer, en conversación con el matinal de TVN, el secretario de Estado no descartó que se pierda el período académico, esta vez aseguró que "evidentemente el esfuerzo del Ministerio de Educación y el gobierno va a ser que no se pierda el año académico"

"En este esfuerzo por controlar el riesgo de infección y mantener la actividad, el Mineduc está pensando maneras muy heterodoxas para continuar", indicó.

Mañalich añadió que la otra semana "se toma la decisión de si se retoman clases", luego del receso de dos semanas decretado por el gobierno.