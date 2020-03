Carabineros y Bomberos realizan búsqueda de menor extraviado en el cerro Panul en La Florida

En la tarde del jueves un menor se extravió en el cerro Panul durante un paseo con su familia. En la búsqueda llevada a cabo en el sector precordillerano de La Florida, están participando Bomberos, el Gope y personal de Socorro Andino.

Según el teniente coronel Pedro Álvarez, de la Prefectura Cordillera, “el plan es abarcar todo este parque con el GOPE, los perros y el helicóptero, esperamos tener resultados positivos durante la mañana (…) es una situación que nos preocupa, porque es un menor que tenemos que encontrar y estamos desplegando el máximo esfuerzo para lograrlo”.

El oficial además explicó que la madre realizó el viaje con la familia para “liberarse de estas situaciones”, en alusión a las medidas que se han implementado como recomendación para evitar la propagación del Covid-19.

Al referirse a los accesos al parque, Álvarez expresó que “las restricciones que tiene el parque están al ingreso, es un parque comunitario que tiene libre acceso, están los lugares por donde se puede transitar, pero lamentablemente por un descuido este niño se extravió”.

Milena Plaza, madre del menor, comentó a Cooperativa que “estábamos haciendo un juego con unos troncos y en un minuto de descuido el niño se me perdió. Estoy súper desesperada. El niño usa pañales, tiene 15 años, pero no sabe pedir ayuda. No habla absolutamente nada, no sabe discriminar si hay algún peligro o no, es un niño de ‘dos años’, perdido, que si lo llaman no va a atender al llamado, sobre todo si está asustado”.