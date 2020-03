Ministro Blumel y petición de alcaldes sobre cuarentena: "Dejemos que la voz de los criterios sanitarios sea la que prime"

15:26 Además, El secretario de Estado señaló que “los alcaldes no pueden tomar medidas que vayan más allá del ámbito de sus atribuciones, no existe algo así como la cuarentena municipal”.

Más de 50 comunas solicitaron al Gobierno llamar a una cuarentena nacional por 4 días por la emergencia sanitaria por el Covid-19 a lo que el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, respondió que sean los criterios sanitarios los que primen.

En una conversación con el canal 24 Horas, el secretario de Estado señaló que "los criterios para abordar esta crisis son sanitarios, es decir, la prioridad es cuidar la salud de la población ahora y en lo que viene hacia adelante. Y el Ministerio de Salud han venido adoptando una serie de medidas en forma progresiva".

"Por lo tanto, se han tomado medidas, se van a seguir tomando medidas, pero lo principal es que las medidas se adopten en función de criterios sanitarios y cuando sean más efectivas para el cuidado de la población", aseguró.

Al referirse sobre la acción de los ediles, el titular de la cartera expresó que "este no es un tema de alcaldes de Gobierno, de alcaldes de oposición, de izquierda o derecha, de los que están por el Apruebo o el Rechazo, este es un tema sanitario que lo tenemos que enfrentar con unidad como país. El llamado que hacemos como Gobierno es que todos sigamos con responsabilidad las recomendaciones de las autoridades sanitarias".

"Dejemos que la voz de los criterios sanitarios sea la que prime, y actuemos con unidad, porque eso es lo que necesita el país para enfrentar esta crisis que es tan compleja", acotó Blumel.

Además, indicó que "tú (el periodista) has dicho algo que es muy importante, no politizar esta crisis, tenemos que enfrentarla con unidad. Lo segundo, los alcaldes no pueden tomar medidas que vayan más allá del ámbito de sus atribuciones, no existe algo así como la cuarentena municipal, quien decreta esas medidas es la autoridad sanitaria, así está establecido en la ley".