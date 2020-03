La Moneda cuestionó que Cathy Barriga informara segundo fallecimiento por Covid-19 antes que el gobierno

La ministra Secretaria General de Gobierno, Karla Rubilar, cuestionó que la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, se adelantara al gobierno, confirmando el segundo fallecimiento de una persona por Covid-19 en el país.

Ello, luego de que la jefa del gobierno comunal, diera a conocer que sobre el fallecimiento de una mujer de 78 años, quien padecía de un cáncer pulmonar avanzado, en una conversación con el matinal de Mega.

En el mismo espacio, la vocera de gobierno dijo que "no es para que todos los alcaldes salgan a anunciar el fallecimiento de una persona, porque en esto hay que ser extremadamente cuidadosos".

"Hay toda una comunidad que tiene que enterarse de la mejor manera posible para finalmente no entrar en una angustia de si tiene o no riesgos y si tiene que tomar alguna medida la comuna en particular", indicó.



La vocera además dijo que, en general, respecto a la crisis producida por la enfermedad, "necesitamos una sola voz y una sola línea comunicacional".