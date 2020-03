Subsecretario Galli sobre primera jornada de toque de queda: "Ha resultado bastante efectivo"

16:36 En cuánto a las 146 personas que fueron detenidas por no respetar el toque de queda señaló que "se mantuvieron (en la unidad) durante el período o (les) fueron otorgados salvoconductos para que se dirigieran inmediatamente a sus hogares".

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, realizó un balance de la primera jornada de toque de queda por el coronavirus.

Al respecto, Galli manifestó que "tuvimos una primera jornada de toque de queda nocturno que ha resultado bastante efectivo. La población ha recibido el mensaje, se mantuvo en sus hogares y domicilios, y por lo mismo creo que ha resultado efectivo el toque de queda decretado".

Al referirse sobre las personas que han solicitado salvoconductos afirmó "que por la naturaleza del trabajo que realizan tienen naturalmente permiso de salvoconducto con su credencial".

Además, Galli informó sobre las personas que no han podido solicitar salvoconducto a través de la Comisaría Virtual, por no tener clave única que se entrega en el Registro Civil. "Lo que se va a hacer con el Registro Civil es que el trámite de obtener Clave Única bueda hacerse de manera no presencial, eso va a estar implementado durante el corto tiempo", finalizó.