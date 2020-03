Cathy Barriga tras dichos del Ministro de Salud: "Que me denuncie a la Justicia"

13:29 La alcaldesa de Maipú realizó sus descargos a través de redes sociales donde además aseveró que "para mi un delito es no ser transparente y no entregar información fidedigna y veraz de manera rápida"

Esta jornada el ministro de Salud, Jaime Mañalich, aseveró que la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, pudo cometer "un delito perseguible" por infringir la confidencialidad bajo la Ley de Derechos y Deberes de Pacientes, pero la edil respondió a sus dichos.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Barriga publicó una fotografía en la que aparece de espalda y junto a ella a escribió que "si el ministro señala que aquí se ha cometido un delito, que me denuncie a la justicia".

"Para mi un delito es no ser transparente y no entregar información fidedigna y veraz de manera rápida. Cuando el hospital me informa a mi, los protocolos ya se cumplieron, primero se le informa a la familia, luego al ministerio y después de eso a la autoridad local", reaccionó la edil.

Además, agregó que "por lo que el ministro miente al señalar que la familia podría enterarse por la prensa. Al mencionar la preocupación qué hay que tener con la familia".

"Señalar también que nadie del gobierno se ha comunicado con los familiares de la segunda persona fallecida del país por covid-19 , y no han recibido ningún tipo de ayuda o contención, estaban muy desorientados, sin protocolo... nuestro municipio y la Brigada epidemiológica de aislamiento social se encarga de eso. (fotografía autorizada por familia de nuestra vecina fallecida)", finalizó Barriga.