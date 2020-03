Mario Kreutzberger por desarrollo de la Teletón : "No pondremos en riesgo a nadie"

18:04 El animador reflexionó sobre su papel, asegurando que "me he sentido más útil lamentablemente en las desgracias".

Mario Kreutzberger volvió a abordar lo que será el desarrollo de la Teletón, que tendrá lugar el próximo 3 y 4 de abril. En este sentido, indicó que debido a la pandemia del coronavirus "tenemos que sacar lo mejor de nosotros para hacer florecer lo que tenemos escondido que es nuestra humanidad en estos momentos difíciles".

En este sentido, reflexionó sobre su papel, asegurando que "me he sentido más útil lamentablemente en las desgracias", complementando que "no pondremos en riesgo a nadie y todo será virtual, los embajadores y los artistas estarán en sus casas", sostuvo, según consignó Cooperativa.