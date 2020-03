Amigo de Luli salió en su defensa tras las críticas: "La daña cada vez más"

Hace unas semanas que Luli ha dado que hablar a través de redes sociales tras publicas videos que han preocupado a sus seguidores.

Pues, esta vez su mánager y amigo, Jorge Matter, salió en la defensa de Nicole Moreno donde afirmó que Luli esta pasando por algo "delicado".

Matter conversó con Alfombra Roja y expresó que "creo que por lo que está pasando Nicole en estos momentos es algo muy delicado y que las personas cercanas a ella deberían de estar apoyándola como su familia y amig@s".

"Quiero recalcar que muchas mujeres, que es el género que más sigue a Nicole en sus redes sociales, la critica y la daña cada vez más", lanzó.

Además, el amigo de Moreno manifestó que "no puedo creer que las mismas mujeres que salieron el 8M estén hoy llamando ‘Loca’ a una mujer solo por ser de la televisión y expresar lo que realmente siente sin filtro. Y esto no va solo por críticas a Luli, si no a varias chicas de la televisión que cada día son bombardeadas por su mismo género siendo criticadas por su físico o por su pensamiento".

"Hay que darse cuenta por el difícil momento que está atravesando Nicole y todos debemos apoyarla, sus seguidores amigos y sobre todo su familia que creo que está un poco ausente (…) si yo fuera su padre o madre estaría con ella aquí en Iquique", finalizó Matter.