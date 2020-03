Comunas en cuarentena: Permisos de desplazamiento se podrán solicitar sin clave única

La ministra vocera, Karla Rubilar, y la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, respondieron hoy una serie de dudas respecto a cómo funcionará la cuarentena total en las comunas de Independencia, Lo Barnechea, Ñuñoa, Providencia, Vitacura, Las Condes y Santiago, medida que fue adoptada ayer por el gobierno, y que comienza a regir a las 22 horas de hoy.

Entre las respuestas, Martorell anunció que a partir de las 18 horas de hoy, en la Comisaría Virtual de Carabineros , se podrán obtener los permisos de desplazamiento sin necesidad de la clave única del Registro Civil.

El documento, explicó la subsecretaria de Prevención del Delito, podrá obtenerse en la plataforma con el carnet de identidad y el número de identificación del documento.

Ambas autoridades además recordaron que en materia laboral, los vínculos contractuales no se perderán y recordó que hay un proyecto en el Congreso que busca el uso retroactivo del seguro de cesantía para el pago de las remuneraciones.

También se explicó que en el casa de las trabajadoras de casa particular, en caso de que sean de régimen puertas afuera, no está permitido que asistan a sus lugares de trabajo durante los siete días de la duración de cuarentena,y que en el caso de las trabajadoras puertas adentro, es la trabajadora la que debe decidir si permanece o no dentro del sector afecto a la medida.

En el caso de los conserjes o de los cuidadores de personas, las autoridades dijeron que está permitido el trabajo, y que las personas que cumplan dicha función deberán presentar su carnet de identidad y el contrato de trabajo o certificado del empleador.

Sobre los servicios de entrega a domicilio, Martorell dijo que está permitido el reparto de servicios que sean considerados esenciales, como por ejemplo, la comida, pero no otros.

